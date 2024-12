Sternenweg in Weilersbach: Hier erklingen die Weihnachtslieder am Waldrand

1 Die Alphornbläser ließen ihre Klänge am Sternenweg ertönen. Foto: Birgit Schuler-Vosseler

Es ist Halbzeit für den Sternenweg in Weilersbach. Die ersten beiden Adventswochen übertrafen die Erwartungen der Veranstalter. Sie freuen sich riesig über die schönen Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher.









Seit dem ersten Adventswochenende kann auf dem Weilersbacher Sternenweg wieder spaziert und das vorweihnachtliche Ambiente genossen werden. Die Verantwortlichen ziehen derweil schonmal eine kleine Halbzeitbilanz. Die Auftritte am Käppele an den beiden Adventssamstagen waren demnach echte Erlebnisse für alle Beteiligten. Sowohl die Alphornbläser am ersten Adventssamstag als auch das siebenköpfige Saxofonensemble am vergangenen Samstag sorgten für ganz besondere musikalische Momente.