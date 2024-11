Am Käppele machen die Alphörner den Anfang

Sternenweg in Weilersbach

1 Hier geht’s lang auf dem Sternenweg! Zum Team um Initiatorin Birgit Schuler-Vosseler (hinten links), gehören unter anderem Helmut Bader (hinten rechts) und Volker Silbersdorf und einige weitere Mitstreiter Sie sind ebenso wie Ortsvorsteherin Silke Lorke (vorne links) in Adventsstimmung und voller Vorfreude auf die Sternenwegaktion. Foto: Daniela Schneider

Am Samstag, 30. November, geht es los: In Weilersbach wird der Sternenweg eröffnet. An allen Adventswochenenden wird es neben der ausgeleuchteten Strecke auch viel Musik und die Gelegenheit zum Austausch geben.









In dieser Woche bekommt der Weilersbacher Sternenweg seinen letzten Schliff. Das Vorbereitungsteam wird die 1,8 Kilometer lange, mit Laternen beleuchtete Route vollends herrichten und ausschildern. So kann der Weg dann am Samstag, 30. November, erstmals begangen werden.