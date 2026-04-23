Sternenkinderfeld in Schönau: Ein Ort für Kinder, die viel zu früh gegangen sind

Ein Gräberfeld für Sternenkinder wurde nun in Schönau eingeweiht. Eltern von Kindern, die vor, während oder bald nach der Geburt gestorben sind, finden hier einen Ort zum Trauern.
„Es ist ein Ort der lange gefehlt hat, ein Ort der Stille, der Würde, der Erinnerung“, sagte GVV-Hauptamtsleiter Dirk Pfeffer bei der Einweihung des Sternenkinderfeldes am sonnigen Donnerstagmorgen auf dem Schönauer Friedhof. Ihm selbst sei damals die Idee gekommen, die er bereits in seiner Dienstzeit beim Standesamt hatte – eine Herzensangelegenheit.