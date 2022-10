Sternenkinder in VS

1 Drei Jahre nach Gründung des Vereins "Sternenkinder VS" ist das bisher größte Vereinsziel, die Neugestaltung des Grabfeldes auf dem Villinger Friedhof, erreicht. Foto: Heinig

Am Dienstag ist es wieder so weit: Eltern werden sich in Villingen auf dem Friedhof von ihren ungeboren gestorbenen Babys verabschieden. Zum ersten Mal tun sie dies nun an einem besonders friedvollen, harmonischen Ort.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Die Beerdigungszeremonie von Tot- und Fehlgeburten auf dem Villinger Friedhof am Dienstag ist eine, wie sie jeweils zweimal im Jahr in Villingen stattfindet. Eines aber unterscheidet sie nun von allen vorherigen: Die "Sternenkinder" können in einem neugestalteten Grabfeld beigesetzt werden.

Am Freitag wurde die Stätte offiziell eingeweiht und von Vikar Gia-Hoa Thomas Nguyen gesegnet.

Nicht zu träumen gewagt

"Vor drei Jahren haben wir davon noch nicht zu träumen gewagt". Stefanie Tröndle, die Vorsitzende des Ende 2019 gegründeten Vereins "Sternenkinder VS", erinnerte vor Vereinsmitgliedern, Gönnern und dem OB-Vertreter Dietmar Wildi an den damals "inneren Drang, einen würdigen Rückzugs- und Wohlfühlort" für die trauernden Eltern zu schaffen. Gemeinsam und mit "viel Energie und Emotionen" habe man das nun geschafft. Stefanie Tröndle dankte dafür den Institutionen und Privatpersonen, die einen großen Teil der Kosten in Höhe von rund 60 000 Euro spendeten.

Maria Storz vom Friedhofsamt erinnerte an die Anfänge. Bereits seit 2001 werden auf dem Grabfeld J6 zweimal jährlich tot- und fehlgeborene Kinder anonym bestattet. Zunächst in einer Urne, seit 2007 in einem Sarg. 2009 wurde die Stele "Ein Hauch von Leben" aufgestellt.

Nah am Wunsch der Eltern

Die Hebamme Stefanie Tröndle und Kolleginnen reagierten auf den Wunsch der Eltern, Trauergaben und Spielzeug ablegen und einen Trauerort aufsuchen zu können. Der Verein entstand. Mit der Neugestaltung des Grabfeldes durch Architekt Martin Kuberczyk ist das bislang größte Vereinsziel erreicht. "Trotz aller Trauer ein guter Ort und eine Aufwertung für den Friedhof", lobte Maria Storz.

Eine Staudenrabatte begrenzt das Grabfeld nach Osten. Der Künstler Thomas Rösler fertigte eine geschwungene Eichenholzbank an, auf der sitzend man auf drei unterschiedlich hohe und flache Sandsteine blickt, auf denen Engel, Teddybären, Kerzen, Windräder und sonstige Erinnerungsstücke abgelegt wurden.

Die Nachfrage ist riesig

Am Rand zum Kindergrabfeld wachen jetzt drei Flügelwesen vom Künstler Simon Stiegeler über die Sternenkinder. Die Pflege des Grabfeldes übernimmt die Stadt. "Wir werden aber auch regelmäßig nach dem Rechten schauen", sagte Stefanie Tröndle am Rande der Einweihungsfeier. Der Verein leistet außerdem Rückbildungsgymnastik für die betroffenen Mütter und in Einzelgesprächen und Gruppen Trauerarbeit. "Die Nachfrage ist riesig", sagt die Hebamme.