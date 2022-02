1 Die Venus wird im März am frühen Morgen gut sichtbar sein. Foto: imago/NASAimages/.

Während der Abendhimmel im März frei von hellen Planeten ist, wird der Morgenstern gut sichtbar. Dazu läutet der Löwe den Frühling ein.















Stuttgart - Nachdem sich Jupiter im letzten Monat verabschiedet hat, bleibt der Abendhimmel planetenleer. Der Riesenplanet wird am 5. März von der Sonne im Sternbild Wassermann eingeholt und steht mit ihr am Taghimmel. Nachts bleibt er unbeobachtbar unter dem Horizont. Erst in der zweiten Aprilhälfte taucht Jupiter allmählich am Morgenhimmel am Osthimmel wieder auf.