Sternenberghalle in Friesenheim: Neue Lüftung sorgt für Veranstaltungsabsage

Die neue Anlage in der Sternenberghalle lässt keinen künstlichen Nebel zu. Das sorgt nicht nur beim Gemeinderat für großen Unmut.
Im Zuge der umfassenden Sanierung der Sternenberghalle wurde unter anderem die Lüftungsanlage erneuert und brandschutztechnisch angepasst. Die neue Anlage reagiert jedoch sehr empfindlich auf Nebel, Rauch oder ähnliche Effekte, wodurch Fehlalarme in der Brandmeldeanlage ausgelöst werden können. Aus diesem Grund sei in der gesamten Halle, bis auf Weiteres keine Nebelmaschine oder sonstige Geräte beziehungsweise Materialien erlaubt, die Rauch, Nebel oder vergleichbare Effekte erzeugen, heißt es aus dem Rathaus.