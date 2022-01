1 Im Dezember vorigen Jahres zeigte sich ein kleiner Teil der Milchstraße am nächtlichen Sternenhimmel in Brandenburg. Foto: dpa/Patrick Pleul

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Sterngucker können am Winterhimmel beeindruckende Schauspiele entdecken – wir sagen, wann diese zu sehen sind.















Link kopiert

Stuttgart - Der Winterhimmel ist besonders reich an hellen Sternen und interessanten Himmelsobjekten. Gegen 22 Uhr entfaltet er seine volle Pracht. Entflieht man den lichtverseuchten Städten und begibt sich in einen der ausgewiesenen Sternenparks, so kann man den Blick auf das Sternenzelt und die Planeten ungestört genießen.