Sterbehilfe: Aktive Sterbehilfe für junge Frau spaltet Spanien

Aktive Sterbehilfe ist in Spanien - anders als in Deutschland - bereits seit 2021 erlaubt. Ein neuer, ganz besonderer Fall sorgt aber im ganzen Land für Aufruhr.
Madrid - Der bevorstehende Tod einer jungen Frau durch aktive Sterbehilfe sorgt in Spanien für heftige Debatten. Die 25 Jahre alte Noelia Castillo soll am Abend in einem Krankenhaus in Barcelona auf eigenen Wunsch und gegen den Willen ihrer Eltern eine tödliche Spritze erhalten. Die Katalanin hat eine Querschnittlähmung, die auf einen Suizidversuch nach sexuellen Übergriffen im Jahr 2022 zurückgeht.