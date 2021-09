1 Anna Hömens und Erwin Schäfer, Koordinatoren der Hospizgemeinschaft im Raum der "Hospiz-Oase" Foto: Ullrich

Mit einem weiteren Angebot tritt die Hospizgemeinschaft Hechingen und Umgebung an die Öffentlichkeit.

Hechingen - Am Mittwoch, 15. September, wird um 9.30 Uhr in der Hechinger Stiftskirche mit einem Wortgottesdienst das Angebot "Offene Tür – Hospiz-Oase" im katholischen Gemeindehaus eröffnet.

Und diese Tür steht tatsächlich an Markttagen zwischen 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr allen offen, die Beratung und Information suchen und brauchen in Bezug auf alle Bereiche, die in Verbindung stehen mit der Begleitung eines schwerstkranken, pflegebedürftigen oder sterbenden Mitmenschen. Darüber hinaus können sich all jene beraten lassen, die Fragen haben zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten oder Bestattungsformen.

Erfahrungsgemäß ist es nicht immer leicht mit eigenen Angehörigen über diese Themen zu sprechen. Da ist eine außenstehende Person gefragt, die einerseits Sachkenntnis und andererseits Empathie in sich vereinigt. Die Gespräche sind unverbindlich und natürlich vertraulich. Die Hospiz-Oase bietet aber auch die Möglichkeit, sich ohne jedwede Verpflichtung über Tätigkeiten in der Trauer- und Sterbebegleitung zu informieren.

Seelsorgeeinheit stellt Räume zur Verfügung

Vielleicht ergibt sich dabei für die eine oder andere Person die Perspektive eines ehrenamtlichen Engagements. Interessierte können sich mit Anna Hömens (0159-04693741) oder Erwin Schäfer (07471-933244 die beide Koordinationsaufgaben in der Hospizgemeinschaft wahrnehmen, in Verbindung setzten und bei einem Kaffee oder Tee eingehender informieren lassen.

Nach dem Wortgottesdienst sind alle Interessierten eingeladen, die Hospiz-Oase im Untergeschoss des katholischen Gemeindehauses, (Eingang von der Treppe zum Parkdeck) in Augenschein zu nehmen. Die Räumlichkeit für diese "Oase" wird freundlicherweise von der Seelsorgeeinheit St. Luzius und der Kolpingfamilie Hechingen kostenlos zur Verfügung gestellt. Berührungs- oder Schwellenängste beim Besuch sind unnötig. Die Tür steht schließlich offen.