Das Interesse an den „Letzten-Hilfe-Kursen“ am Zollernalb Klinikum sind beliebt.

Auch im zweiten Halbjahr 2025 setzt das Zollernalb Klinikum seine erfolgreiche Reihe der „Letzte-Hilfe-Kurse“ fort. Die Nachfrage ist groß – alle bisherigen Termine waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Die Kursleiter Volker Damm, Tamara Friemel, Stefanie Köhler und Annika Schweizer zeigen sich erfreut über das kontinuierliche Interesse der Bevölkerung an diesem wichtigen Thema.

Der „Letzte-Hilfe-Kurs“ richtet sich an alle Menschen, die sich mit den Themen Sterben, Tod und Palliativversorgung auseinandersetzen möchten. Ziel des Kurses ist es, grundlegendes Wissen zur Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen zu vermitteln und zugleich dazu beizutragen, das gesellschaftliche Tabu rund um das Sterben zu durchbrechen.

Lesen Sie auch

Eigene Palliativstation

„Es ist wichtig, über dieses Thema zu sprechen, Grundwissen zu vermitteln und Berührungsängste zu nehmen – denn das Sterben gehört nun mal zum Leben dazu“, betont Damm.

Das Zollernalb Klinikum misst der Palliativmedizin große Bedeutung bei. Seit März 2023 besteht eine eigene Palliativstation mit acht Patientenzimmern, in der schwerkranke Menschen umfassend, individuell und mit großer Empathie betreut werden. Parallel dazu wurde der Förderverein „Palliativ umsorgt im ZoKli“ ins Leben gerufen, der den Erhalt und weiteren Ausbau der Palliativstation tatkräftig unterstützt.

Wissenswertes rund um das Lebensende

Im Rahmen des Letzte-Hilfe-Kurses werden grundlegende Informationen rund um das Lebensende vermittelt. Behandelt werden unter anderem Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, mögliche Beschwerden im Sterbeprozess und deren Linderung sowie die Gestaltung von Abschied und Trauer. Die Kurse bieten einen geschützten Raum für Fragen, Austausch und persönliche Reflexion – unabhängig von Vorerfahrungen oder beruflichem Hintergrund.

Die Anmeldung ist ab sofort online möglich

Die Kurse finden an einem Samstag pro Monat statt, jeweils von 14 bis 18 Uhr im Zollernalb Klinikum in Balingen. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person und wird vollständig an den Förderverein „Palliativ umsorgt im ZoKli“ gespendet.

Die Anmeldung zu den Kursen ist ab sofort über das Buchungsportal im Internet unter https://tinyurl.com/zollernalbklinikum oder über die Website des Klinikums unter http://www.zollernalb-klinikum.de möglich.

Teilnahme ab 18 Jahren

Teilnehmen können alle Interessierten ab 18 Jahren, Vorkenntnisse sind laut Veranstalter nicht erforderlich. Nach Abschluss des Kurses erhalten alle Teilnehmenden ein offizielles Teilnahmezertifikat, vergleichbar mit dem einer Erste-Hilfe-Schulung. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Die Kurstermine sind an folgenden Samstagen: 21. Juni, 26. Juli, 30. August und 11. Oktober.