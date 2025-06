Stempel-Aktion zur Gartenschau: HGV Freudenstadt und Baiersbronn machen gemeinsame Sache

1 Die Handels- und Gewerbevereine (HGV) aus Freudenstadt und Baiersbronn haben sich für ein gemeinsames Projekt zusammengeschlossen. Foto: Gemeinde Baiersbronn Stempeln, sammeln – und gewinnen: Eine neue Gutscheinaktion der beiden Handels- und Gewerbevereine soll den Einzelhandel in Baiersbronn und Freudenstadt beleben.







Mit dem Start der Gartenschau wächst zusammen, was lange als getrennt galt: Die Handels- und Gewerbevereine (HGV) aus Freudenstadt und Baiersbronn haben sich für ein gemeinsames Projekt zusammengeschlossen – und schlagen dabei nicht nur neue Wege der Kooperation ein, sondern bringen auch frischen Wind in die lokale Geschäftswelt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Baiersbronn.