Stellungnahme des FC 08 Villingen: Keine Grundlage eine außerordentliche Mitgliederversammlung

Die Nullachter beenden am Samstag in Bahlingen die Regionalliga-Saison. Foto: Eibner-Pressefoto Der FC 08 Villingen reagiert auf einen Leserbrief, in dem eine „außerordentliche Hauptversammlung" gefordert wurde.







Die Nullachter schreiben am Donnerstag: „Mit Verwunderung reagiert der FC 08 Villingen auf einen am vergangenen Freitag im Schwarzwälder Boten veröffentlichten Leserbrief, in dem im Namen von angeblich 20 Vereinsmitgliedern die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gefordert wird. Nach eingehender Prüfung stellt der Verein fest: Der Verfasser des Leserbriefs ist selbst kein Mitglied des FC 08 Villingen. Zudem wurde dem Verein lediglich eine Fotokopie eines Briefs ohne Absender und ohne Datum übermittelt. Ein formgerechter und satzungskonformer Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung liegt nicht vor.“