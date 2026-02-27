Stellplatzbetreiber ziehen Bilanz: Darum kommen Camper aus der ganzen Welt nach Neuried

Störche und Wildvögel fliegen über die Rasenflächen, tiefhängender Nebel liegt auf den Schotterplätzen. Der Wohnmobilstellplatz, den die Brüder Niko und Christian Adam im September in Altenheim eröffnet haben, ist an einem Mittwoch Ende Februar noch verlassen. Das Geschäft laufe aber dennoch gut.„An Weihnachten und Silvester waren hier 20 Plätze belegt, über Ostern werden wir vermutlich ausgebucht sein“, erklärt Niko Adam im Gespräch mit unserer Redaktion.

Insgesamt 34 Stellplätze bietet das Areal für Wohnmobile – unterteilt in unterschiedliche Preisklassen. Eine Nacht kostet zwischen 14 und 22 Euro, ein Strompaket noch einmal drei Euro extra. Für Abwasser und Frischwasser werden jeweils zwei Euro berechnet.

Das besondere: keinen der Beträge begleichen die Besucher mit Bargeld. Die Neurieder Brüder haben sich für ihren Stellplatz für ein bargeldloses Bezahlsystem entschieden. „Uns war ganz wichtig, dass man sich keine App runterladen muss“, betont Niko Adam. „Dadurch, dass es auch kein Bargeld gibt, kann der Platz hier ohne Personal betrieben werden.“

Ein QR-Code ersetzt den Kassenwart

Um ein passendes Bezahlsystem zu finden, haben die beiden Brüder viel recherchiert und verglichen. Die Besucher fahren auf den Platz und stellen ihr Wohnmobil an gewünschter Stelle ab. Das solarbetriebene Radarsystem der Reservierungssäule reagiert auf Metall und erkennt, dass dort ein Auto steht. „Bitte einchecken“ erscheint dann auf der Säule, dort wo vorher „Frei“ stand. Durch einen QR-Code kann man per Kreditkarte oder Paypal die Übernachtung bezahlen. An den Säulen gibt es außerdem die Möglichkeit, Plätze zu reservieren, zum Beispiel während eines Ausflugs.

Die Besucher, die das Angebot in den vergangenen Monaten bereits genutzt haben, waren zufrieden, berichten die Brüder. Ältere Gäste seien zwar teilweise skeptisch gewesen, aber der Bezahlvorgang habe dann doch immer reibungslos geklappt. Die gute Netzabdeckung auf der Fläche helfe ebenfalls dabei.

Die Lage an der Autobahn sorgt für viel Kundschaft

„Das spannendste bisher war, zu hören wo die Gäste so herkommen“, erzählt Christian Adam. „Jemand aus Dubai mit einem französischen Wohnmobil war hier, eine brasilianische Familie auch.“ Ansonsten seien es vor allem Besucher aus dem europäischen Ausland, aber auch aus dem Schwarzwald machen sich Camper auf den kurzen Weg nach Altenheim.

Die Lage des Platzes direkt an der A 5 mache sie zu einer guten Anlaufstelle für Nord- und Südfahrer. Im Winter sei die Auslastung jetzt zwar geringer gewesen, aber auch bei eisigen Temperaturen stand der Stellplatz an den Wochenenden oft nicht leer. Das angrenzende Gasthaus locke zusätzliche Gäste an, so wie ein Badesee hinter der Anlage.

Stammgäste sind das große Ziel

Ein Rückschlag für die beiden Unternehmer war die Einführung der Übernachtungssteuer im Juli. Die Fläche, auf der sie den Wohnmobilstellplatz errichtet haben, war von der Gemeinde schon vor Jahren für diesen Zweck vorgesehen. „Alle haben sich gefreut, dass wir uns dem Projekt annehmen“, sagt Christian Adam. „Dann kam die Übernachtungssteuer zu einem echt ungünstigen Zeitpunkt. Das hatten wir in unsere Preise nicht einkalkuliert.“ Die Brüder blicken dennoch positiv in die Zukunft. „Wir hoffen, dass die Bäume schnell wachsen, dass der Rasen grün bleibt, und dass wir in der kommenden Saison vielleicht schon ein paar Stammgäste gewinnen können“, erzählt Niko Adam.

Das Bezahlsystem

Die Firma Camigo, mit der die Altenheimer Stellplatzbetreiber kooperieren, bietet ein Online-Reservierungssystem und das „Pitch-Control-System“ an, das Check-in und Stellplatzkennzeichnung regelt. Bisher ist der Standort in Neuried noch ein Pilotprojekt.