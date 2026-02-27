Stellplatzbetreiber ziehen Bilanz: Darum kommen Camper aus der ganzen Welt nach Neuried

Die Altenheimer Brüder Niko und Christian Adam haben im September einen Wohnmobilstellplatz eröffnet, bei dem Reservierung und Bezahlung ohne Personal funktionieren.
Störche und Wildvögel fliegen über die Rasenflächen, tiefhängender Nebel liegt auf den Schotterplätzen. Der Wohnmobilstellplatz, den die Brüder Niko und Christian Adam im September in Altenheim eröffnet haben, ist an einem Mittwoch Ende Februar noch verlassen. Das Geschäft laufe aber dennoch gut.„An Weihnachten und Silvester waren hier 20 Plätze belegt, über Ostern werden wir vermutlich ausgebucht sein“, erklärt Niko Adam im Gespräch mit unserer Redaktion.