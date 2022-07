1 Landrat Wolf-Rüdiger Michel Foto: Otto

Hat der Landrat seine Kompetenzen überschritten? Das zumindest fand die Freie-Wähler-Fraktion des Kreistags, weswegen sie Ende März eine aufsichtsrechtliche Überprüfung beim Regierungspräsidium Freiburg gefordert hatte.















Kreis Rottweil - Nun habe das Regierungspräsidium Freiburg bestätigt, dass es sich um einen formalen Fehler des Landrats Wolf-Rüdiger Michel gehandelt habe, erklärte der Erste Landesbeamte Hermann Kopp am Montag im Rahmen der Sitzung des Kreisverwaltungsausschusses.

Michel hatte die Eilentscheidung getroffen, im Zuge des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine 19 zusätzliche Stellen innerhalb der Landkreisverwaltung zu schaffen – mit Personalmehrkosten in Höhe von rund 440 000 Euro, der Rest wird vom Land erstattet.

Rechte missachtet?

Den Freien Wählern war dieses Vorgehen sauer aufgestoßen. Michel habe damit "die Rechte des Kreistags missachtet", so der Vorwurf, weil es keine Beschlussfassung und somit keine Beteiligungsmöglichkeit an der Entscheidung für den Kreistag beziehungsweise Ausschuss gegeben hatte. Man fühle sich "übergangen". Von Verwaltungsseite war das Vorgehen mit akutem Handlungsbedarf begründet worden.

Die Freien Wähler hatten eine aufsichtsrechtliche Überprüfung durch das Regierungspräsidium (RP) eingeleitet – auch wenn darüber, dass eine Stellenaufstockung notwendig war, Einigkeit herrschte. Zudem hatten sie in der darauffolgenden Gremiumssitzung beantragt, dass die Verwaltung Deckungsvorschläge für die Mehrkosten durch die zusätzlichen Stellen unterbreitet, was auch so geschah. Michels Eilentscheidung war schließlich mit einem beinahe einstimmigen Beschluss für die Schaffung der 19 zusätzlichen Stellen vom Verwaltungsausschuss bekräftigt worden.

RP meldet sich zu Wort

Die Rückmeldung des Regierungspräsidiums ließ derweil bis jetzt auf sich warten. Nun aber bestätigte es den formalen Fehler des Landrats. Der Tenor: Es sei falsch gewesen, die Stellen zu schaffen, ohne vorher kurzfristig eine Ausschusssitzung einzuberufen.

Landrat Michel, der in der Verwaltungsausschusssitzung abwesend war, teilt auf Nachfrage unserer Redaktion zum Sachverhalt mit: "Die FWV-Fraktion hat das ihr zustehende Recht einer Nachprüfung der Eilentscheidung durch das Regierungspräsidium ausgeübt." Das Regierungspräsidium sei nun zum Ergebnis gekommen, dass die Eilentscheidung, die inhaltlich von der Fraktion nicht in Frage gestellt wurde, formell nicht richtig war. "Vielmehr hätte der Verwaltungsausschuss form- und fristlos zu einer Sitzung geladen werden müssen", so Michel. Das sei in dieser Form ja auch nachgeholt worden. "Die Praxis der form- und fristlosen Einladung zu einer Ausschusssitzung wird bei Bedarf auch künftig selbstverständlich angewandt werden", sichert der Landrat zu.