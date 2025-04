Stellenabbau bei Power Tools: Bosch schließt Produktion in Leinfelden – und strebt nach Ungarn

1 Die Elektrowerkzeuge von Bosch Power Tools laufen derzeit schlecht. Das Unternehmen baut nun noch mehr Stellen am Stammsitz ab als ohnehin geplant war. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ein weiterer Schlag für die Beschäftigten der Elektrowerkzeugsparte von Bosch: Nachdem die Tochterfirma Bosch Power Tools im vergangenen Jahr den Abbau von 480 Stellen in den Zentral-, Entwicklungs- und Verwaltungsbereichen am Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen bis Ende 2026 angekündigt hatte, trifft es nun auch die Produktion.