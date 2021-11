1 Bis zu 170 Stellen sollen bei EBM-Papst St. Georgen abgebaut werden. Neben dem Standort in der Bergstadt sind auch die Werke in Herbolzheim und Lauf an der Pegnitz betroffen. Foto: Moser

Bis Ende des Jahres 2022 sollen bei EBM-Papst bis zu 170 Stellen wegfallen, auch der Standort St. Georgen ist betroffen. Grund sind "ressourcenintensive" Projekte, insbesondere im Automotive-Bereich, die bis dahin auslaufen. Es laufen Gespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern.















St. Georgen - Um rund zehn Prozent will das Unternehmen EBM-Papst St. Georgen seine Personaldecke bis Ende des kommenden Jahres ausdünnen: Bis zu 170 der derzeit rund 1700 Beschäftigten werden bis dahin keinen Arbeitsplatz mehr bei dem Hersteller für Kompaktlüfter und Antriebe haben. Das bestätigt Hauke Hannig, Pressesprecher der EBM-Papst Gruppe mit Hauptsitz in Mulfingen, zu der auch EBM-Papst St. Georgen gehört, auf Anfrage.

Projekte im Automotive-Bereich laufen aus

Als Grund nennt das Unternehmen in einer entsprechenden Presseinformation die Neustrukturierung des Standorts St. Georgen, zu dem auch Werke in Herbolzheim, Lauf an der Pegnitz und Röthenbach an der Pegnitz gehören. So soll EBM-Papst St. Georgen "an die aktuellen und zukünftigen Wettbewerbsbedingungen" angepasst werden. Bis Ende 2022, also in dem Zeitraum, in dem der Stellenabbau vollzogen werden soll, "laufen einige ressourcenintensive Projekte aus, insbesondere im Automotive-Bereich", teilt das Unternehmen weiter mit. "Dies hat leider eine Anpassung der Kapazitäten zur Folge."

Konkret bedeutet dies, dass in St. Georgen, in Herbolzheim und in Lauf an der Pegnitz Stellen entfallen oder sozialverträglich abgebaut werden. Davon sollen den Angaben des Unternehmens zufolge maximal voraussichtlich 170 Arbeitsplätze betroffen sein. Ein Teil dieser Stellen sei momentan nicht nachbesetzt worden, ein weiterer werde durch das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge, durch Mitarbeiter, die in Altersteilzeit gehen, und durch die Abmeldung von Leiharbeitern erreicht.

Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern

Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung, "um einen für alle Beteiligten bestmöglichen Weg zu finden", wie Hannig mitteilt. Unter anderem sei das Unternehmen auch bemüht, kurzfristig anderweitiges Geschäft zu generieren. Die Mitarbeiter an den betroffenen Standorten wurden bereits informiert. Details will man Hannig zufolge in Betriebsversammlungen bekannt geben, die noch in dieser Woche stattfinden werden.