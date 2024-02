Stellenabbau bei Bosch: Kann sich der Konzern soziale Verantwortung noch leisten?

1 Der Konzern steht vor harten Zeiten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Verantwortung gegenüber den Beschäftigten gehört zum Gründungserbe von Bosch. Doch nun folgt ein Stellenabbau dem nächsten. Wie kann Bosch-Chef Stefan Hartung das Erbe bewahren, fragt unser Kommentator Klaus Köster.









Stefan Hartung ist der Chef-Optimist von Bosch, der sich durch schwierige Themen eher anspornen als entmutigen lässt. Der Konzernchef spricht nicht von einem Problem, sondern von einem „Thema für Optimisten“. Doch auch ihm fällt es schwer, sich gegen all das zu behaupten, was sich seinem Unternehmen heute in den Weg stellt. Man müsse sich die „Zuversicht hart erarbeiten“, sagt er nun.