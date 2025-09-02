Stelle in VS noch vakant: Wer wird Mobilitätsmanager?

Nach dem Abschied von Ansgar Kundinger ist die Stelle des Mobilitätsmanagers in VS noch unbesetzt. Die Ausschreibung lief bis Ende August – wie es weitergeht, hält die Stadt noch offen.

Nach dem Weggang des bisherigen Mobilitätsmanagers Ansgar Kundinger im Februar dieses Jahres ist die Stelle des städtischen Mobilitätsmanagers nach wie vor unbesetzt. Im Juni hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die vakante Stelle gesplittet werden sollte. Eine Neuzuschneidung der Stelle sei vorgenommen und diese auf zwei Personen anteilig verteilt worden.

Als Ziel wurde ausgegeben, „eine passgenaue Ausschreibung entsprechend aktueller Anforderungen zeitnah zu veröffentlichen.“ Durch die Aufteilung der Aufgaben sollte auch eine Vertretung sichergestellt werden. Mittlerweile erfolgte die Ausschreibung. Die Stelle wurde allerdings „nicht gesplittet ausgeschrieben – sondern intern die Stellenbeschreibungen im zuständigen Sachgebiet aktualisiert und die Zuordnung der Aufgaben auf die Mitarbeiter überarbeitet“, erläutert Patrick Ganter auf Nachfrage. Somit habe man „Schnittstellen und Zuständigkeiten optimiert“. Die Stelle, die ausgeschrieben war – die Ausschreibung lief bis zum 31. August – , gelte es zu besetzen. Ob und wie viele Bewerbungen eingegangen sind, will man seitens der Verwaltung nicht mitteilen.

Spätere Änderung ist möglich

Auf der städtischen Homepage wird als Ansprechpartnerin für den gesamten Bereich „Mobilität in VS“ Silvie Lamla, die Leiterin des städtischen Amtes für Grünflächen und Tiefbau, genannt, und unter dem Stichwort Mobilitätsmanagement taucht der Name Henning von Schnakenburg auf. Er ist der zuständige Sachgebietsleiter.

„Generell ist es so, dass Frau Lamla als Ansprechpartnerin für alle Themen des Amtes fungiert. Durch das Sekretariat der Amtsleitung werden die Anfragen verteilt. Herr von Schnakenburg ist der Sachgebietsleiter, in welchem Herr Kundinger tätig war. Er ist und war somit immer schon der Ansprechpartner in seiner Funktion gewesen. Eine spätere Änderung kann gegebenenfalls vorgenommen werden, wenn die Stellen vollständig besetzt sind und die Einarbeitung abgeschlossen ist“, erläutert der Stadtsprecher den momentanen Stand und das mögliche künftige Prozedere.

Seit dem Weggang Kundingers waren die Aufgaben kommissarisch intern im Sachgebiet Planung und Verkehrsentwicklung verteilt worden. Eine dauerhafte Lösung strebe man aber an, hatte der Stadtsprecher betont. Der Stelle und den Aufgaben messe man eine hohe Bedeutung bei – „vor dem Hintergrund der Mobilitätswende, der Anforderungen an nachhaltige Stadtentwicklung und der Förderlandschaft“.

Der neue Mobilitätsmanager soll entsprechende Maßnahmen koordinieren und steuern.