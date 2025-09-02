Stelle in VS noch vakant: Wer wird Mobilitätsmanager?

Nach dem Abschied von Ansgar Kundinger ist die Stelle des Mobilitätsmanagers in VS noch unbesetzt. Die Ausschreibung lief bis Ende August – wie es weitergeht, hält die Stadt noch offen.
Nach dem Weggang des bisherigen Mobilitätsmanagers Ansgar Kundinger im Februar dieses Jahres ist die Stelle des städtischen Mobilitätsmanagers nach wie vor unbesetzt. Im Juni hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die vakante Stelle gesplittet werden sollte. Eine Neuzuschneidung der Stelle sei vorgenommen und diese auf zwei Personen anteilig verteilt worden.