Stelen enthüllt: Lahrer Kanadaweg weckt zahlreiche Erinnerungen

1 Mit einer feierlichen Parade verabschieden sich die kanadischen Nato-Truppen 1991. Foto: Stadtarchiv

Acht größere Info-Tafeln an markanten Orten zwischen dem Flugplatz und dem Hohbergsee liefern Auskünfte über die Ära der Kanadier in Lahr. Die Stelen wurden am Sonntag enthüllt – nach einem Festakt in der Abflughalle des Flugplatzes, an dem zahlreiche Zeitzeugen teilnahmen.









OB Markus Ibert, Cornelia Lanz, Leiterin des Amts für Stadtgeschichte und Archivwesen, sowie Stadthistorikerin Elise Voerkel stellten die Idee des Kanadawegs am Sonntag im ehemaligen Terminal des kanadischen Militärflughafens vor. Heute ist das der Sitz der Flugplatz GmbH. Zu der Feier waren sogar einige Besucher aus Kanada angereist, zu erkennen an ihren Outfits mit Veteranenabzeichen. Zudem leben noch rund 120 Kanadier in Lahr und Umgebung, denen es damals, in ihrer Soldatenzeit, hier so gut gefallen hat, dass sie geblieben sind – oder auch, weil sie Lahrerinnen geheiratet haben.