Steinzeit in Nagold: Wenn der König rülpst, bebt der Saal

Ein steinzeitlich-musikalisches Abenteuer mit Witz, Herz und Schlabbersalat kam in der Seminarturnhalle auf die Bühne: „Ein Fest für König Gugubo“ begeisterte Groß und Klein.
Die Besucher der Seminarturnhalle betraten für zwei Stunden eine andere Zeit: die der Gugubos. Felle, Federn und Feuerzauber bestimmten die Bühne, als mehr als 150 Zuschauer jeden Alters – Familien, Kinder, Großeltern – zum Nachholtermin des Steinzeit-Musicals „Ein Fest für König Gugubo“ strömten. Und sie bekamen weit mehr als ein Kinderstück: eine liebevoll inszenierte, urkomische Zeitreise, bei der das Lachen donnerte wie ein Mammutstampfen.