Steinmetze in luftiger Höhe: Damit die Basler Elisabethenkirche in neuem Glanz erstrahlt

Die Elisabethenkirche in Basel gilt als Perle der neugotischen Architektur. Steinmetze der Münsterbauhütte kümmern sich um ihren Erhalt.
Wer den derzeitigen Arbeitsplatz von Ramon Keller besucht, sollte schwindelfrei sein. In den höchsten Höhen des Turms der Elisabethenkirche kümmert er sich gemeinsam mit seinem Team der Basler Münsterbauhütte und Münsterbaumeister Andreas Hindemann um die Sanierung des neogotischen Bauwerks. Dieses wurde von Christoph Merian und seiner Frau Margaretha Merian-Burckhardt der Stadt Basel gestiftet. Längst ist es im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter eingetragen und von nationaler Bedeutung. Die Kirche, von der es heißt, eine Perle der neugotischen Architektur zu sein, wurde zwischen 1857 und 1864 in Rekordtempo gebaut, mittlerweile befindet sich der Turm in einem schlechten baulichen Zustand. Probleme gab es aber schon kurz nach der Fertigstellung. Bereits 1867 soll eine Fiale – ein schlankes, flankierendes Türmchen – zu Boden gefallen sein, wie Keller berichtet.