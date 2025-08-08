Steinmetze in luftiger Höhe: Damit die Basler Elisabethenkirche in neuem Glanz erstrahlt

Wer den derzeitigen Arbeitsplatz von Ramon Keller besucht, sollte schwindelfrei sein. In den höchsten Höhen des Turms der Elisabethenkirche kümmert er sich gemeinsam mit seinem Team der Basler Münsterbauhütte und Münsterbaumeister Andreas Hindemann um die Sanierung des neogotischen Bauwerks. Dieses wurde von Christoph Merian und seiner Frau Margaretha Merian-Burckhardt der Stadt Basel gestiftet. Längst ist es im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter eingetragen und von nationaler Bedeutung. Die Kirche, von der es heißt, eine Perle der neugotischen Architektur zu sein, wurde zwischen 1857 und 1864 in Rekordtempo gebaut, mittlerweile befindet sich der Turm in einem schlechten baulichen Zustand. Probleme gab es aber schon kurz nach der Fertigstellung. Bereits 1867 soll eine Fiale – ein schlankes, flankierendes Türmchen – zu Boden gefallen sein, wie Keller berichtet.

Schlechter Stahl führt zu Schäden

Saniert wird derzeit die Außenhülle, gut 13 Millionen Franken steuern verschiedene Basler Institutionen bei, um die Kirche für die Zukunft zu erhalten. Denn an vielen Stellen sieht man marodes Steinwerk, das ergänzt oder ersetzt werden muss.

Die Krabben – florale Ornamente – an der Elisabethenkirche sind das Hauptproblem des noch relativ jungen Sakralbaus. Foto: Michael Werndorff

Unterdessen herrscht in der Münsterbauhütte im St. Albantal absolute Stille. Kein meißeln, hämmern oder bohren ist zu hören – nichts. Wo sonst reges Treiben herrscht, zeugen nur großformatigen Pläne und einzelne Steinelemente von der Aufgabe, die die Münster-Steinmetze seit geraumer Zeit beschäftigt. „Die Kollegen sind vor Ort und haben alle Hände voll zu tun“, erklärt Keller, der anhand einer sogenannten Krabbe – ein florales Ornament – zeigt, wie es um den Zustand des Sakralbaus bestellt ist: Das Stück selbst ist von einer schwarzen Kruste überzogen, aber weder sandig noch porös, so der Hüttenmeister. Es sei damals schlechter Stahl verbaut worden. Witterung und Rost würden in Folge zu Absprengungen und Rissen führen. „Die Krabben sind das Hauptproblem des Bauwerks“, verweist er auf rund 130 Ornamentsteine.

Gut zwei Monate hat ein Kollege an der ersten neuen Krabbe gearbeitet, bei der zweiten dauerte es nur noch halb so lang. „Uns wird auch zukünftig die Arbeit nicht ausgehen“, schmunzelt der Basler. Allerdings werden nicht alle Steinelemente von den Steinmetzen der Münsterbauhütte hergestellt. Mit im Boot bei der seit dem Jahr 2022 laufenden Sanierung sind auch Unternehmen aus der freien Wirtschaft. Die Zusammenarbeit funktioniere gut, betont Keller.

Hüttenmeister Ramon Keller kümmert sich derzeit um die Sanierung der Basler Elisabethenkirche. Foto: Michael Werndorff

Verbaut wird Sandstein aus dem Elsass

Wichtige Vorarbeiten hat die Münsterbauhütte geleistet: „Wir haben vorab Steinbrüche finden müssen, die uns genau das Ersatzmaterial liefern, das dem beim Bau der Elisabethenkirche verwendeten Stein entspricht.“ Anders als beim Münster wurde Voltziensandstein verwendet, der westlich aus Belfort stammt. Weil es den Steinbruch in Lure nicht mehr gibt, musste eine neue Quelle erschlossen werden. Fündig wurden Keller und seine Kollegen in Rothbach und Bust nördlich von Straßburg. Dabei musste genau darauf geachtet werden, dass der neue Stein dieselben Eigenschaften mitbringt wie das Bestandsmaterial. „Wir haben die Steine schon zwei Jahre vor dem eigentlichen Sanierungsbeginn gekauft“, erläutert er die lange Vorbereitungszeit. Diese umfasste unter anderem das Fotografieren, das Zeichnen von Plänen sowie Sichtung und Klassifizierung von Schäden.

Die neuen Krabben sind hell und sauber. Foto: Michael Werndorff

Es kommt auf jedes Detail an

Ortswechsel: Auf einem Gerüst in fast 70 Metern Höhe arbeiten Florian Pruissait und Nicolai Hellstern an der Außenhülle des Turms. „Die Höhe macht mir nichts mehr aus“, sagt Hellstern, während er den Zollstock anlegt und Maße prüft. Mit dem Netz, das außen am Gerüst angebracht ist, nehme er die Höhe auch nicht mehr so wahr. Das Stück, das die beiden Handwerker ersetzt haben, ist noch hell und sauber. Auch bei den Vierungen, den Stellen, bei denen nur teilweise neuer Stein in den Bestand eingesetzt wurde, ist der Kontrast zwischen alt und neu auf den ersten Blick sichtbar. Weniger ins Auge fallen Reparaturen mit Mörtel. Doch auch dieser müsse passend zum Stein die richtigen Eigenschaften aufweisen, so Keller. „Es kommt auf jedes Detail an.“ Und die schwarze Kruste? Die wird auch entfernt, nicht nur, damit der Sakralbau wieder in neuem Glanz erstrahlt. Diese durch Umwelteinflüsse entstandene Schicht beschleunigt nämlich die Durchtrocknung der Steine. Kleine schwarze Quadrate, sogenannte Reinigungsmuster, zeigen den Arbeitern, wie viel bereits mittels eines speziellen Strahlverfahrens abgetragen worden ist. „Diese Reinigungsmuster sind extrem wichtig“, erklärt der Hüttenmeister. Nach vollbrachter Arbeit könne der Stein wieder atmen.

Die Elisabethenkirche in Basel wurde zwischen 1857 und 1864 in Rekordtempo gebaut. Foto: Michael Werndorff

Neben Krabben werden auch einzelne Maßwerk-Fenster ersetzt. Gut 200 Kilo bringen die großen Stücke auf die Wage. Um sie passend einbauen zu können, müssen sie in drei Teile zerlegt und mit dem Seilzug an Ort und Stelle gehievt werden. „Das ist schon eine besondere Baustelle“, sagt Hellstern. Und weiter: „Ist unsere Arbeit getan, wird hier lange nichts mehr geschehen.“ Die Sanierung sei auf einen langen Zeitraum ausgelegt, denn anders als das Münster habe die Elisabethenkirche keine eigene Bauhütte. Dennoch: Auch in Zukunft werden sich Steinmetze um den Erhalt historischer Bausubstanz kümmern – und davon hat die Stadt am Rheinknie jede Menge.