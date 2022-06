Steinmeier in Rottweil

5 Der Bundespräsident schaut sich in der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten die Bilder unserer letzten Redaktionswanderung an. Foto: Graner Photodesign

So ein Bundespräsidenten-Besuch ist eine besondere Sache – und der Blick hinter die Kulissen höchst interessant. Wann wird die eigene Handtasche schon mal täglich auf Sprengstoff untersucht. Und wann hatte ich zuletzt so viele Bändel am Handgelenk?















Rottweil - Gelb an Tag eins, rot an Tag zwei, grün an Tag drei: Wer den Bundespräsidenten drei Tage lang als Journalistin begleitet, sieht irgendwann aus wie nach einem Festivalmarathon. Der Aufdruck ist allerdings nicht "Southside", sondern "Bundeskriminalamt". Sicherheit wird – bei aller Bürgernähe – groß geschrieben.