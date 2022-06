1 Die Fahnen sind schon vorbereitet und müssen nur noch in den Ratssaal. Bei Viktoria Schmidt laufen die Faden in der Vorbereitung auf den hohen Besuch zusammen. Foto: Nädele

Das große Reinemachen, Sanierungen, Kaschierungen – das gibt es vor dem Besuch des Bundespräsidenten in Rottweil nicht. Aber trotzdem ist natürlich noch jede Menge zu tun.















Rottweil - Im Stabstrakt des Alten Rathauses laufen seit Tagen die Telefonleitungen heiß – "nach Berlin haben wir gerade quasi eine Standleitung", lacht Viktoria Schmidt, persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, bei der im Moment in der Vorbereitung die Fäden zusammenlaufen. Am Dienstag wird Frank-Walter Steinmeier in Rottweil eintreffen. Der weitaus größte Teil im Vorfeld ist zwar bereits erledigt, aber dennoch gibt es über das lange Wochenende natürlich noch einiges zu tun.

Die Leitungen laufen heiß

Bei Pressesprecher Tobias Hermann melden sich Medienvertreter aus der ganzen Republik, bei Schmidt unzählige Anfragen und Angebote, was der Bundespräsident während seines Aufenthalts in der ehemaligen Reichsstadt denn noch so alles machen könnte. "Herr Steinmeier hat ein unglaublich straffes Programm und wirklich was zu leisten in den drei Tagen", sagt die Referentin anerkennend: "Mehr wäre utopisch."

"Mehr wäre utopisch"

Bei all der Fülle an Aufgaben in diesen Tagen: "Wir sind gut vorbereitet", meint Schmidt zuversichtlich und freut sich auf die nächste Woche. Das ihre für diese Vorfreude haben die Mitarbeiter im Bundespräsidialamt und beim Bundeskriminalamt getan. Waren die Anspannung und Nervosität vor dem Besuch der Vorabdelegation noch enorm, hat sich schnell gezeigt, "die sind alle super freundlich, zuvorkommend und höflich. Unrealistische Wünsche gibt es keine", berichtet die OB-Referentin. Extra noch rausputzen, Handwerker anrücken lassen und Schandflecken hinter Plakatwänden verschwinden lassen – das wird es in Rottweil nicht geben. "Wir müssen uns nicht verstellen", weiß Schmidt, dass das auch Oberbürgermeister Ralf Broß so sieht.

Die Herausforderung

Die Herausforderung an diesen drei Tagen, an denen Bundespräsident Steinmeier seinen Amtssitz von Berlin nach Rottweil verlegt, ist das Besondere dieses Besuches – nicht nur wegen der Bedeutung des Gastes. "Vergleichbares hatten wir noch nicht. Sonst kommt hoher Besuch oft nur für einige Stunden in die Stadt, etwa zum Narrensprung oder für eine Rede. Danach geht es meist gleich weiter, doch das ist bei Steinmeiers Ortszeit gerade nicht so. Der kommt, um die Menschen und die Stadt zu erleben und kennenzulernen, um Gespräche zu führen.

Sonderschichten für die Mitarbeiter des Betriebshofs gibt es also keine. Der historische Ratssaal ist vorbereitet – dort wird Steinmeier sich ins Goldene Buch eintragen –, die Ständer mit den Fahnen stehen bereit.

