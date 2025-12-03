Steinmeier in London: Prinzessin Kate trägt ihren Sandringham-Mantel – und Dianas Ohrringe

Prinzessin Kate und Prinz William empfangen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender noch am Flughafen Heathrow. Kate bringt dafür einen Klassiker zurück.

Dass die Windsor-Damen ihre Outfits koordinieren, ist bekannt. Schon Queen Elizabeth II. legte Wert auf ein harmonisches Gesamtbild ihrer Familie. So trugen Königin Camilla und Prinzessin Kate zum Auftakt des dreitägigen Staatsbesuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender beide: Blau.

Das britische Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate kamen direkt zum Flieger, um die Steinmeiers direkt auf dem Londoner Flughafen Heathrow zu begrüßen, kaum hatten sie britischen Boden betreten. Danach ging es direkt nach Windsor, wo der Bundespräsident und seine Frau von König Charles III. und Königin Camilla schon erwartet wurden.

Prinzessin Kate trug am Mittwoch einen Klassiker aus ihrem Kleiderschrank: Ein blauer Mantel aus dem Hause Alexander McQueen, den die 43-Jährige noch in mindestens einer weiteren Farbe, einem dunklen Tannengrün, besitzt. Die Prinzessin von Wales trug ihn zuletzt 2023, auf dem Weg zum Gottesdienst in Sandringham, wo die Windsors traditionell die Weihnachtsfeiertage verbringen.

Prinzessin Kate (links) und Prinz William (rechts) empfingen den Bundespräsidenten und seine Frau am Flughafen Heathrow. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Auch die blauen Wildlederstiefel und der blaue Fascinator, die Kate am Mittwoch in Heathrow trug, sind die selben Accessoires, die die Prinzessin auch an Weihnachten vor zwei Jahren zu dem Mantel kombinierte. Dazu trug Kate Saphir-Diamant-Ohrringe aus der Schmuckschatulle von Prinzessin Diana.

Königin Camilla trug einen Mantel in Royalblau – eine Farbe, die die 78-Jährige gerne und häufig trägt. Vielleicht auch deshalb, weil sie die außergewöhnlich blauen Augen der Königin zur Geltung bringt.

König Charles und Steinmeier sind sich in den vergangenen Jahren immer wieder begegnet. Zwischen beiden Staatsoberhäuptern habe sich „ein gutes und herzliches Verhältnis entwickelt“, heißt es im Bundespräsidialamt. Auch familiär ist die britische Königsfamilie eng mit Deutschland verbunden: So waren die Windsors bis 1917 offiziell als Haus von Sachsen-Coburg-Gotha bekannt, bevor sie sich angesichts des Ersten Weltkriegs demonstrativ einen typisch englischen Namen gaben.

König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) auf Schloss Windsor Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Charles Vater, der 2021 verstorbene Prinz Philip, stammte aus dem deutschen Adelshaus Battenberg. Die britische Linie der Familie anglisierte ihren Namen dann in Mountbatten – zur gleichen Zeit, als auch die Windsors sich ihres deutschen Namens entledigten.

König Charles III. spricht Deutsch, wenn auch nicht fließend. Doch als er 2023 bei einem Staatsbesuch im Bundestag in Berlin sprach, wechselte er während seiner Rede zwischen Englisch und Deutsch hin und her. Steinmeier schenkte ihm damals ein Foto seines ersten Deutschland-Besuches im Jahr 1962. Der Schnappschuss zeigt ihn im Alter von 13 Jahren bei der Ankunft mit seinem Vater, Prinz Philip, auf dem Flughafen Frankfurt.

Mit Material der dpa