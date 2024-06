Steinhaus Nagold: Drei verfolgte jüdische Schwestern und ihre Kunst

In der Ausstellung „Was bleibt“, die am Samstag, 29. Juni, eröffnet wird, können Besucher die Werke von drei recht unterschiedlichen Künstlerschwestern im Steinhaus in Nagold entdecken: Intensive Fotos, ausdrucksstarke Bergbilder, liebliche Stadtansichten. Die Vitalität der Bilder steht im drastischen Kontrast zu ihrem Schicksal als jüdische Frauen.