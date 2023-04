1 Das Video des Mannes, der die Scheiben eines Lokals einwarf, war durch die sozialen Medien gegangen. Foto: Screenshot/Tiktok

Als Steinewerfer aus der Färberstraße hatte sich ein 33-Jähriger einen Namen gemacht. Wegen zahlreicher Delikte war der Mann aufgefallen – nun wird ihm der Prozess gemacht. Im Raum steht die Unterbringung in einer Psychiatrie.









„Neuer Nachbar terrorisiert schwäbisches Städtchen“ – so titelte die Bild-Zeitung nachdem ein 33-Jähriger die Scheiben eines Lokals in der Färberstraße eingeworfen hatte und dabei gefilmt wurde. Die Überschrift sorgte angesichts der geografischen Fehler zwar für Häme, doch die überregionale Aufmerksamkeit war dem in VS zugezogenen Täter damit gewiss.