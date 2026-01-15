Steinenstädter Musiker geehrt: Alexander Mayer hat bereits bei 300 Auftritten mitgewirkt
1
Co-Vorsitzender Martin Stegmüller (links) und der Präsident des Markgräfler Musikverbands, Bernhard Metzger, zeichneten Alexander Mayer (Mitte) aus. Foto: Silke Hartenstein

Beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Steinenstadt wurden Musiker ausgezeichnet.

Seit 25 Jahren gehört Schlagzeuger Alexander Mayer dem Aktivorchester der Trachtenkapelle Steinenstadt an und wirkte in dieser Zeit an rund 300 Auftritten mit. Im Rahmen des Jahreskonzerts zeichneten ihn Co-Vorsitzender Martin Stegmüller und Bernhard Metzger, Präsident des Markgräfler Musikverbands, aus. Metzger überreichte Mayer die silberne Ehrennadel und sagte: „Du hast dazu beigetragen, dass aus Noten Musik wird, die die Menschen berührt.“

 

Metzger überreichte zudem die ersten Ehrungen im Leben eines Blasmusikers: Die Jungmusiker Lena Völz, Marie Schlegel und Tobias Topp erwarben das Bronzene Leistungsabzeichen des Musikverbands.

Zahlreiche erfolgreiche Jungmusiker

Schon ein Stück weiter ist Fiona Murphy, sie erwarb das Silberne Leistungsabzeichen. Seit 1984 absolvierten 234 Jungmusiker der Trachtenkapelle die Prüfungen für diese Leistungsabzeichen, darunter gab es neunmal die seltene Auszeichnung in Gold.

 