Steinenstädter Musiker geehrt: Alexander Mayer hat bereits bei 300 Auftritten mitgewirkt

1 Co-Vorsitzender Martin Stegmüller (links) und der Präsident des Markgräfler Musikverbands, Bernhard Metzger, zeichneten Alexander Mayer (Mitte) aus. Foto: Silke Hartenstein Beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Steinenstadt wurden Musiker ausgezeichnet.







Seit 25 Jahren gehört Schlagzeuger Alexander Mayer dem Aktivorchester der Trachtenkapelle Steinenstadt an und wirkte in dieser Zeit an rund 300 Auftritten mit. Im Rahmen des Jahreskonzerts zeichneten ihn Co-Vorsitzender Martin Stegmüller und Bernhard Metzger, Präsident des Markgräfler Musikverbands, aus. Metzger überreichte Mayer die silberne Ehrennadel und sagte: „Du hast dazu beigetragen, dass aus Noten Musik wird, die die Menschen berührt.“