Steinener Schüler begeistern: Adventsfeier der Grundschule Weitenau

Mit ihren Aufführungen begeisterten die Grundschüler Weitenau/Wieslet ihre Familien in der vollen Weitenauer Halle. Was wurde geboten?
Seit weit über 30 Jahren nimmt die Adventsfeier der Grundschule Weitenau nicht nur im Schulkalender, sondern auch in den Herzen der Schulgemeinschaft einen ganz besonderen, festen Platz ein. Alljährlich suchen sich die Klassenlehrkräfte kleine Theaterstücke aus, oder schreiben diese, passgenau entsprechend der Wünsche der Schüler, gleich komplett selbst. Dann wird vier Wochen lang gemeinsam geprobt und gewerkelt. Kulissen, Deko und Accessoires entstehen, während sich die Eltern um entsprechende Kostümierung und das Schminken der jungen Schauspieler sowie die Bewirtung am Abend kümmern. Eine bestens eingespielte Teamarbeit und ein Paradebeispiel für zeitgemäßen, ganzheitlichen Unterricht. Zudem wird alles auswendig und unterstützt durch professionelle Tontechnik vorgetragen.