Steinener Schüler begeistern: Adventsfeier der Grundschule Weitenau

Seit weit über 30 Jahren nimmt die Adventsfeier der Grundschule Weitenau nicht nur im Schulkalender, sondern auch in den Herzen der Schulgemeinschaft einen ganz besonderen, festen Platz ein. Alljährlich suchen sich die Klassenlehrkräfte kleine Theaterstücke aus, oder schreiben diese, passgenau entsprechend der Wünsche der Schüler, gleich komplett selbst. Dann wird vier Wochen lang gemeinsam geprobt und gewerkelt. Kulissen, Deko und Accessoires entstehen, während sich die Eltern um entsprechende Kostümierung und das Schminken der jungen Schauspieler sowie die Bewirtung am Abend kümmern. Eine bestens eingespielte Teamarbeit und ein Paradebeispiel für zeitgemäßen, ganzheitlichen Unterricht. Zudem wird alles auswendig und unterstützt durch professionelle Tontechnik vorgetragen.

Piratenlieder begeistern Gleich zu Beginn enterten die 34 Kinder des Schulchores die Bühne und eroberten mit ihren Piratenliedern die Herzen der Zuschauer im Sturm. Egal ob „Klabautermann“, „Leuchtturmpiraten“ oder „30 kleine Fische“, alles wurde erfrischend und mit passender Choreographie dargeboten, beim „Ruderlied“ sogar in Englisch. Lehrerin und Dirigentin Astrid Nübling begleitete an der Gitarre, Schulleiterin Lisa Schweizer am Akkordeon.

Obwohl erst wenige Wochen an der Schule, zeigten Rebecca Rühles Erstklässler mit herrlicher Spielfreude, welch großes Potenzial in ihnen steckt. Vier kleine Wölfe der „Wolfsklasse“ machten sich in kalter Winternacht neugierig auf eine musikalische Weltreise um herauszufinden, wie andernorts Weihnachten gefeiert wird. Zurück zuhause gab es nur ein Fazit: Liebe und Licht sind das Wichtigste an Weihnachten – und die gibt es überall.

Text und Szenenwechsel

Ein gerütteltes Maß an Text und schnell wechselnde Szenen prägten die Geschichte vom kleinen Löwen, der einfach nicht einschlafen konnte. Doch Astrid Nüblings Zweitklässler fegten textsicher und mit sichtbarer Freude in vielerlei Tierfiguren durch das Geschehen, um dem kleinen Löwen mit gutem Rat zu helfen. Aber erst, als die Tiere bemerkten, dass der kleine Löwe als einziger kein Kuscheltier besaß, lag die Lösung auf der Hand.

Die Aufführungen waren bestens einstudiert. Foto: Christa Schmieder-Wenzel

Wie schwer es manchmal ist, seinen Mut zu finden, erlebte Fridolin Frosch in der von Klassenlehrerin Johanna Schwald zusammen mit den Kindern selbst geschriebenen Geschichte der dritten Klasse. Mit viel Tiefgang und weitem Herzen gespielt, durfte nicht nur Fridolin, sondern auch das Publikum erfahren, dass jeder auf seine Weise und manchmal auch mit dem Rat und der Hilfe anderer, den eigenen Mut finden kann.

Kindermusical

Eine gemeinsam adaptierte Version des Kindermusicals „Der kleine Tag“, zauberten Birgit Jüttners Viertklässler selbstbewusst, mit viel Spielwitz, Ideen und kleinem „Klassenorchester“ auf die Bühne.

Mit dem gemeinsam aus über 90 Kehlen erschallenden Nikolauslied „Ich hör ihn vor der Tür“, begleitet von einem kleinen, aber feinen Schüler-Lehrer-Orchester, fand eine rundum gelungene Feier ihren Ausklang. Langanhaltender, tosender Applaus belohnte alle Akteure des Abends reichlich, bevor Elternbeiratsvorsitzende Hanna Dießlin und Rektorin Lisa Schweizer Dankesworte an alle Helfer des Abends sowie alle über das Jahr am Schulleben Beteiligte aussprachen.