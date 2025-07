Steinen: Wolfgang Deschler hat in der Kommunalpolitik Maßstäbe gesetzt

Wolfgang Deschler hat in der Kommunalpolitik Maßstäbe gesetzt

1 Der ehemalige Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Deschler feiert heute 85. Geburtstag. Foto: Harald Pflüger 43 Jahre lang hat Wolfgang Deschler, Urgestein der Steinener Lokalpolitik, die Entwicklung seines Heimatorts mitgeprägt. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag.







Am 10. Juli 1940 geboren, wuchs Wolfgang Deschler mit fünf Geschwistern in Steinen auf. Nach einer Ausbildung bei der Firma Rotzler wechselte er zum Angora-Spezialisten Medima. Dorthin kehrte er nach einer Zwischenstation bei einer internationalen Spedition in Basel zurück, um seinen Berufswunsch Bilanzbuchhalter zu realisieren. Als das Unternehmen mit dem Hasenkopf-Logo 2001 Insolvenz anmelden musste, war es Deschler, der bei der Abwicklung half.