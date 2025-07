Auch in der 39. Auflage zeigte sich das Weitenauer Dorffest als Magnet für viele Besucher.

„Das ist wie ein riesiges, buntes Familienfest“, resümierte Christa Schmieder-Wenzel, Vorsitzende des Gesangvereins Weitenau und Mitglied in der Vereinsgemeinschaft Weitenau, welche diese Veranstaltung erneut mit großem Engagement und viel Kreativität organisiert hat.

Rege Unterstützung im Dorf

Dies sei nur möglich durch die breite Unterstützung des ganzen Dorfes, wird Schmieder-Wenzel in einer Mitteilung zitiert. Zusätzlich zum mehrtägigen Auf- und Abbau seien allein 150 Personen verteilt über die zwei Festtage in den Einsatzschichten eingebunden. Dazu gehören Vereinsvertreter aller sechs Vereine und des Ortschaftsrates sowie viele weitere Dorfbewohner, heißt es in der Mitteilung.

Dass in diesem Jahr etliche jüngere Weitenauer aktiv in den Ablauf eingebunden waren, werte man dankbar und auch ein bisschen stolz als Zeichen des dörflichen Zusammenhaltes wie der Attraktivität der Traditionsveranstaltung. Das Weiterbestehen und eine „Stabübergabe“ seien damit gewährleistet.

Erfolgsgaranten waren neben dem Sommerwetter das bestens eingespielte Bewirtungs- und Bedienungsteam, ein abwechslungsreiches Programm sowie ein attraktives Speisen- und Getränkeangebot zu familienfreundlichen Preisen.

Dazu ein stimmig dekorierter Festplatz mit Schattierung und an beiden Tagen Scharen feierfreudiger Besucher, die all das bis in die späten Nachtstunden hinein sichtlich genossen.

Schon der Start am Samstagabend mit der Freiburger Rock- und Pop Coverband „Cover Nostra“ um Frontsängerin Anja Dufner heizte den Besuchern mit einem fetzig dargebotenen Programm kräftig ein. Altbekannte Rock- und Pophits erstrahlten zusammen mit einer stimmungsvollen Lichtershow in neuem Glanz. Am Sonntagabend sorgte DJ Mirko vor und auf der Bühne für beste Stimmung und Tanzlaune. Auch das restliche Programm wurde von vielen Besuchern, darunter sehr vielen Familien, bestens angenommen.

Buntes Programm

Pfarrer Arno Knebel gestaltete gemeinsam mit dem Gesangverein Weitenau den sonntäglichen Gottesdienst, danach unterhielten die Damen und Herren des Musikvereins Schlächtenhaus-Hofen unter der Leitung von Claudia Kramer mit zünftiger Frühschoppenblasmusik. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen, freudiges Mitmachen und Ausprobieren war das Gebot der Stunde. Wie fühlt es sich an, einen Feuerwehrschlauch zu halten, wo und wie sitzt man in einem Feuerwehrauto, wie schwer ist so ein Helm – all das und noch mehr konnte man bei der Jugendfeuerwehr Weitenau erkunden. Direkt daneben hatten die Mitarbeiterinnen des Kindergarten „Farbdüpfli“ unter beschattendem Pavillon vielseitige Bastelangebote für jeden Geschmack aufgebaut.

Besonders umlagert war die Open-Air-Bühne für den nachmittäglichen Auftritt des Kinderchores Weitenau – ein Kooperationschor der Grundschule Weitenau und des GV Weitenau. Mehrere Generationen, mit den Kleinsten im Vordergrund, beklatschten und bejubelten den Auftritt der 27 Grundschüler der Klassen 2 bis 4 mit ihrer Dirigentin und Lehrerin Astrid Nübling. Herzerfrischend, alles auswendig und mit passenden Choreographien, zeigten die jungen Sänger mit großer Begeisterung ihr Können.