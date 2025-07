Steinen: Reparatur läuft mit Hochdruck

1 Das Freibad Steinen soll bald wieder öffnen. Foto: Gemeinde Steinen Das Freibad Steinen soll bald wieder öffnen. Derzeit wird auf Mittwoch gehofft.







Link kopiert



Die Temperaturen nicht nur in Südbaden kratzen diese Woche an der 40-Grad-Marke. Abkühlung finden Wasserratten aber zumindest in Steinen derzeit nicht: Wegen eines technischen Defekts an der Chlorgasanlage wurde das Freibad am Montag gegen Mittag vom Landratsamt geschlossen. Das Freibad musste geräumt werden (wir berichteten). Bürgermeister Gunther Braun hofft aber auf eine baldige Wiedereröffnung, wie er am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung sagte.