Steinen: Häfnet-Brünneli in neuem Glanz

1 Das Häfnet-Brünneli erstrahlt nach dem Arbeitseinsatz der Helfergruppe aus Mitgliedern des Schwarzwaldvereins und der Häfnet-Geister in neuem Glanz. Foto: Friedrich Göller Eine Gruppe des Schwarzwaldvereins und der Häfnet-Geister hat das Häfnet-Brünneli gemeinsam gereinigt.







Die historische Stätte, das Häfnet-Brünneli, fristete Jahrzehnte ein etwas trauriges Dasein, denn im Laufe von Jahrzehnten hat sich viel Gestrüpp oberhalb des Brünneli und auch davor ausgebreitet, heißt es in einer Mitteilung des Schwarzwaldvereins Steinen. An der Steinmauer und auch innerhalb des Gewölbes haben sich Moose und Flechten festgesetzt, so dass alles unansehnlich geworden ist. Die Tische und Bänke aus Massivholz sind morsch geworden und laden nicht mehr zum Verweilen ein.