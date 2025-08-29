Steinen: Häfnet-Brünneli in neuem Glanz
1
Das Häfnet-Brünneli erstrahlt nach dem Arbeitseinsatz der Helfergruppe aus Mitgliedern des Schwarzwaldvereins und der Häfnet-Geister in neuem Glanz. Foto: Friedrich Göller

Eine Gruppe des Schwarzwaldvereins und der Häfnet-Geister hat das Häfnet-Brünneli gemeinsam gereinigt.

Die historische Stätte, das Häfnet-Brünneli, fristete Jahrzehnte ein etwas trauriges Dasein, denn im Laufe von Jahrzehnten hat sich viel Gestrüpp oberhalb des Brünneli und auch davor ausgebreitet, heißt es in einer Mitteilung des Schwarzwaldvereins Steinen. An der Steinmauer und auch innerhalb des Gewölbes haben sich Moose und Flechten festgesetzt, so dass alles unansehnlich geworden ist. Die Tische und Bänke aus Massivholz sind morsch geworden und laden nicht mehr zum Verweilen ein.

 

Neun Helfer packen tatkräftig mit an

Aus diesem Grund haben sich unlängst neun Helfer vom Schwarzwaldverein Steinen und der Fasnachtsclique Häfnetgeister getroffen, um das Häfnet-Brünneli wieder herzurichten. Ausgerüstet mit Notstromaggregat, Hochdruckreiniger, Motorsense, verschiedenen Schleifmaschinen, Motorsäge, Hecken- und Gartenscheren und weiterem Zubehör machten sich die Helfer an die Arbeit. Die benötigten 2000 Liter Wasser für den Hochdruckreiniger bekam die Gruppe von der Gemeinde Steinen. Tische und Bänke wurden auch vom Moos befreit und abgeschliffen. Bänke erhielten neue Stützen aus massivem Rundholz aus dem nahe liegenden Wald. Für Getränke und Verpflegung war laut der Mitteilung des Schwarzwaldvereins auch gesorgt. Nach rund fünf bis sechs Stunden intensiver Arbeit seien alle zufrieden gewesen und hätten sich über das Geleistete gefreut.

Jetzt könne der Platz wieder zum Ausruhen oder auch zum Grillen genutzt werden, denn es führt ein ausgeschilderter Wanderweg des Schwarzwaldvereins Steinen daran vorbei, heißt es in der Mitteilung. Das Häfnet-Brünneli erstrahlt wieder in neuem Glanz. Die Info-Tafel neben der Skulptur wird noch erneuert.

 