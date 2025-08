Alemannisch verpflichtet, zumindest die „Kulissebürzler“. Die Laienspielschar aus dem Markgräflerland trat auf ihrer Sommertour in der vergangenen Woche gleich zweimal mit dem Mundartstück „…un de Tag cha cho“ vor der Kulisse des gut 400 Jahre alten Gasthauses „Hirschen“ in Schillighof auf.

Der Andrang

Seit mehr als drei Jahrzehnten trifft sich in den Sommermonaten eine treue Schar von Fans der „Kulissebürzler“ (und solche, die es werden wollen) im Weitenauer Filialort Schillighof und wartet voller Spannung darauf, was die Laienschauspieler Neues auf die Bühne bringen. Die Besucherzahlen gehen dabei in die Hunderte. Weil der Erfahrung nach ein Abend aufgrund des großen Interesses – und vor allem des Kultcharakters wegen – nicht ausreicht, traten die „Kulissenbürzler“ in Schillghof zweimal auf. Beide Abende waren ausverkauft.

Der Anfang

Die Theatergruppe formierte sich nach einem Volkshochschulkurs in Schliengen im Jahr 1978. Noch im gleichen Jahr traten die Laienschauspieler erstmals auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Seither touren „D` Kulissebürzler“ mit ihren Mundarttheaterstücken durch die Region und feiern dabei einen Erfolg nach dem anderen. Schon aus diesem Grund sind sie aus der Szene des Mundarttheaters der Region nicht mehr wegzudenken.

In diesem Jahr spielen die „Kulissebürzer“ das Stück „…un de Tag cha cho“ - die alemannische Version von Christiane Cavazzinis Komödie „..und der Tag kann kommen“. In der Aufführung geht es um drei Freunde, die auf der Straße leben und deren Alltag plötzlich auf den Kopf gestellt wird.

Die Akteure

Die Akteure sind in diesem Jahr Willi Michel, Sonja Müller, Marianne Fischer, Thomas Schmidt Theresa Michel, Thomas Hofer, Michael Schmidt, Hannah Fritz und Jessica Johnson.

Welch hervorragenden Ruf die Kulissebürzler genießen, zeigt sich auch daran, dass der Südwestrundfunk 1999 eines ihrer Stücke aufzeichnete. Das schöne Wetter und das Fernsehen lockte damals rund 1000 Besucher auf den Hof der Familie Asal.

Die Aufführungstermine

Dass die „Kulissebürzler“ gerne Gast auf dem Schillighof sind und dort gerngesehene Gäste, liegt auch darin begründet, dass hier im Jahr 1983 die erste Freilichtaufführung der Gruppe stattfand.

Die weiteren Freilichtaufführungen finden am Dienstag, 5. August, vor dem Gasthaus Hirschen in Weil am Rhein-Haltingen, Große Gaß 1, und am Donnerstag, 7. August, vor Schloss Bürgeln (bei Regen im Saal) in Schliengen-Obereggenen, Schloss Bürgeln 1, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt. Karten gibt es an der Abendkasse. Ein Vorverkauf findet nicht statt.