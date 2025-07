Steinen: Freibad wegen Defekts geräumt

1 Wegen eines technischen Defekts an der Chlorgasanlage wurde das Freibad in Steinen am Montag gegen Mittag vom Landratsamt geschlossen. Foto: Erwin Köpfer Bürgermeister Gunther Braun war vor Ort und sprach mit den Badegästen.







Wegen eines technischen Defekts an der Chlorgasanlage wurde das Freibad in Steinen am Montag, 30. Juni, gegen Mittag vom Landratsamt geschlossen. Das Freibad musste geräumt werden. Bürgermeister Gunther Braun war vor Ort und sprach mit den Badegästen. Diese zeigten Verständnis für die Räumung, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Die Techniker der Betreiberfirma Plan P versuchen laut Mitteilung derzeit, den Defekt zu reparieren. Sobald der Defekt behoben ist und das Schwimmbad wieder geöffnet werden kann, informiert die Gemeinde Steinen auf ihrer Internetseite www.steinen.de über die Öffnung des Freibads, heißt es abschließend in der Mitteilung.