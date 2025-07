1 Die Polizei war im Einsatz. Foto: Beatrice Ehrlich Der Neupreis des E-Mountainbike lag im Jahr 2022 bei etwa 4000 Euro.







Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag und Montag ein E-Mountainbike der Marke Haibike aus einem Kellerabteil. Die unbekannten Täter begaben sich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Weiheracker und brachen laut Polizei offenbar gezielt ein Kellerabteil auf, um das Gefährt zu entwenden. Der Neupreis des E-Mountainbike lag im Jahr 2022 bei etwa 4000 Euro.