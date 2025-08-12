Steinen: DRK sucht engagierte Unterstützer

Das Deutsche Rote Kreuz wirbt unter anderem in den Bereichen Maulburg und Steinen um neue Fördermitglieder.
Geworben wird vom 19. August bis voraussichtlich zum 26. September. In den DRK-Ortsvereinen helfen ehrenamtlich aktive Mitglieder im Bevölkerungsschutz mit, sorgen bei Sanitätsdiensten und in Helfer-vor-Ort-Gruppen für qualifizierte Erste Hilfe, führen Blutspende-Aktionen durch oder engagieren sich in der Sozial- und Jugendarbeit. Neben den vielfältigen örtlichen Aufgaben gilt es auch, bei überörtlichen Einsätzen der Bevölkerung zu helfen – Tag und Nacht, heißt es in einer Mitteilung des DRK.