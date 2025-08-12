Steinen: DRK sucht engagierte Unterstützer

Das Deutsche Rote Kreuz wirbt unter anderem in den Bereichen Maulburg und Steinen um neue Fördermitglieder.

Geworben wird vom 19. August bis voraussichtlich zum 26. September. In den DRK-Ortsvereinen helfen ehrenamtlich aktive Mitglieder im Bevölkerungsschutz mit, sorgen bei Sanitätsdiensten und in Helfer-vor-Ort-Gruppen für qualifizierte Erste Hilfe, führen Blutspende-Aktionen durch oder engagieren sich in der Sozial- und Jugendarbeit. Neben den vielfältigen örtlichen Aufgaben gilt es auch, bei überörtlichen Einsätzen der Bevölkerung zu helfen – Tag und Nacht, heißt es in einer Mitteilung des DRK.

Ohne Fördergelder geht es nicht

Da das Rote Kreuz eben nicht, wie oftmals angenommen werde, eine durch öffentliche Gelder finanzierte Institution ist, sei es für den Verein überaus wichtig, neue Fördermitglieder für die umfassenden Aufgaben zu finden. Nur durch Fördermitgliedschaften können notwendige Investitionen in die Erneuerung von Einsatzfahrzeugen und Ausstattungen sowie die Ausbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte langfristig gesichert werden, heißt es in der Mitteilung.

Wie in den vergangenen Jahren bittet das Rote Kreuz mittels einer Haustürwerbung die Bevölkerung, Fördermitglied zu werden. Hiermit soll die Möglichkeit gegeben werden, die Aufgaben des Verbandes näher zu erläutern. Die eingesetzten Personen weisen sich grundsätzlich mit einem DRK-Ausweis aus und nehmen keine Barspenden entgegen.

Für Fragen im Rahmen dieser Werbemaßnahme steht die DRK-Geschäftsstelle in Lörrach unter Tel. 07621 / 1515-0 oder per E-Mail an die Adresse info@drk-loerrach.de zur Verfügung.