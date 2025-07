Die Entscheidung wurde mit 13 Ja-Stimmen gefällt. Neun Räte (die SPD-Fraktion und drei von der Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) lehnen ihn ab.

Birthe Fischer (Stadtbau Lörrach) hat im Gemeinderat den Vorentwürfe für das Baugebiet „Hutmatt II“ vorgestellt. Dazu wäre es beinahe nicht gekommen, weil die SPD beantragt hatte, das Thema „Hutmatt II“ von der Tagesordnung zu nehmen und zu einem späteren Zeitpunkt darüber zu entscheiden. Bei der Abstimmung kam es zu einem Patt. Elf Gemeinderäte votierten für den SPD-Antrag, elf dagegen, zwei enthielten sich. Damit fand der Antrag keine Mehrheit.

Fraktionsvorsitzender Rudolf Steck zählte einige Ablehnungsgründe auf. „Wir glauben in den jeweiligen Entwürfen Sprünge und Verschiebungen in den Höhenangaben der Gebäude erkannt zu haben“, sagte er. Außerdem fehlten unter anderem Angaben zur konkreten Anzahl der bezahlbaren Wohnungen und Zahlen zur Finanzierung. Unklarheiten gebe es auch bei der Erschließungsvariante. Steck: „Wir können uns eine Entwicklung von Hutmatt II nur vorstellen, wenn die Verdichtung angemessen verringert wird, wenn die Bebauung nachhaltig und nicht unbedingt teuer erfolgt, wenn die Sicherheit aller Bewohner durch die tägliche Verkehrsbelastung gewährleistet ist und wenn ein bestimmter Prozentsatz an gefördertem, bezahlbarem Wohnraum umgesetzt wird.“

Auch Bürger missbilligten die Pläne. „Wir können nicht nachvollziehen, warum hier Politik für Bürger gemacht wird, die noch nicht in Steinen wohnen, und die Interessen der jetzt in Steinen lebenden Bürger zweitrangig behandelt werden“, sagte Hauke Jené. Er kritisierte die hohe Verdichtung in „Huttmatt II“ und befürchtet mehr Verkehr im Kernort. „Wir haben leider weiterhin keine nachvollziehbaren Information, warum es in Hutmatt II mehr als dreimal so viele Wohneinheiten werden müssen wie im Gebiet Hutmatt I.“

„Hutmatt II“ schließt westlich an das „Neubaugebiet Hutmatt I“ an, das am Ortsausgang vom Kernort unterhalb der Kirchstraße liegt. Auf zwei Hektar sollen vier Wohnquartiere entstehen. In drei Wohnquartieren sollen Mehrfamilienhäuser und in einem Wohnquartier Reihenhäuser gebaut werden. Die vorderen Grundstücke sollen nach Angaben von Bürgermeister Gunther Braun entwickelt und an einen Immobilienvermarkter verkauft werden. Mit dem Erlös will die Kommunale Wohnbau die bezahlbaren Wohnungen am Hang finanzieren.

Insgesamt sind 112 neue Wohneinheiten in sieben Mehrfamilienhäusern und 18 Reihenhauseinheiten in drei Gebäuden geplant. Im Westen des Plangebiets ist ein Spielplatz geplant. Südlich davon befindet sich eine Grünfläche, die eine Ausgleichsfläche ist und mit Streuobstbäumen bepflanzt werden soll.

Die Gebäude im „Hutmatt II“ sollen über die bestehenden Straßen im Gebiet „Hutmatt I“ erschlossen werden. Eine Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass die Einmündung in das Neubaugebiet für mehr Fahrzeuge am Tag „ausreichend dimensioniert“ sei. Es werde – wie bisher – einen Zweirichtungsverkehr geben.

„Im Prognose-Planfall 2035 ergeben sich für die Wohnstraßen in „Hutmatt I“ und „Hutmatt II“ Auslastungen von maximal 31 Prozent“, sagte Fischer. „Die Belastungen entsprechen noch gut den für die identifizierten Straßentypen vorgesehenen Verkehrsstärken.“

Braun sagte, dass unter der Baustraße (dem vorhandenen steilen Geh- und Fußweg im „Hutmatt“-Gebiet) Infrastruktur verlegt werde, Wichtig sei ein Regenwasserkanal, der den von Hägelberg kommenden Starkregen in den Steinenbach ableite. Verlegt werden könnten auch Stromletungen, ein Leerrohr für die Breitbandversorgung, eine Nahwärmeleitung, die weiter nach Hägelberg geführt werden könnte und eine Abwasserleitung, die das Schmutzwasser vom Friedhof entsorge. Das Schmutzwasser wird auf dem Friedhof in einer Grube gesammelt, die dann ausgepumpt werden muss.