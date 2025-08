Am Meret-Oppenheim-Schulzentrum wurden 138 Jugendliche mit einer Abschlussfeier auf ihren Weg entlassen.

„Hinter jeder Maske verbirgt sich ein neuer Anfang“ – die Abschlussfeier stand unter dem Motto „Venezianischer Maskenball“. Insgesamt konnten in diesem Schuljahr 124 Schüler die Mittlere Reife und 14 Schüler den Hauptschulabschluss erlangen.

„Noten sind viel, aber nicht alles im Leben“, versicherte Schulrektor Stefan Royl den Absolventen, denen an diesem Abend die große Bühne in der Wiesentalhalle gehörte. Die einzelnen Klassen waren unter dem Applaus ihrer Familien, Lehrkräfte und weiterer Zuschauer jede mit einer eigenen Songauswahl eingelaufen, um sich selbst und ihre Erfolge zu feiern. Die „Grundausstattung“ für ihr weiteres berufliches Leben, sagte Royl, hätten sie in ihrer Schulzeit bekommen.

Bürgermeister Gunther Braun („Trauen und vertrauen Sie sich selbst.“) und Elternbeirätin Cordula Homberger („Lasst euch feiern, ihr habt es euch verdient.“) hatten viele motivierende Worte für den Jahrgang übrig, erinnerten aber auch an schwere Zeiten wie die Corona-Pandemie, die die Schüler, Lehrkräfte und Eltern vor besondere Herausforderungen gestellt hatte.

Absolventen wirken mit

Die Absolventen selbst ließen auf verschiedene Weise ihre Schulzeit Revue passieren und betonten: „Das Beste liegt noch vor uns.“ Dabei wurde nicht vergessen, den Lehrern zu danken, unter anderem den Klassenleitungen und Musiklehrer Fridolin Walch, der seine 33. und voraussichtlich letzte Abschlussfeier gemeinsam mit Schülern musikalisch gestaltete. Für die Dekoration hatten die Kunstklassen gesorgt.

Lob und Preise

Neben zahlreichen Loben und Preisen wurden auch wieder die Jahrgangsbesten im Prüfungsjahrgang ausgezeichnet. In der Realschulabschlussprüfung war dies Isabell Heimann mit einem Schnitt von 1,0, in der Hauptschulabschlussprüfung Christian Anselm (2,1). Der Kunstpreis ging an Charlotte Bühler, mit dem Sozialpreis ausgezeichnet wurden René Heß, Benedikt Hoffmann und Mara Keller. Den Sonderpreis im Fachbereich Naturwissenschaften, gestiftet durch die Firma Endress & Hauser, bekamen Isabell Heimann und Luis Hünenberger.

Mittlere Reife

Klasse R10A: Schiwa Ahmadi, Alessio Berardinucci (Lob), Lenja Brogle (Lob), Aisha Carvalho Bravo, Damian Dörr, Leonie Elsässer (Lob), Louis Hauschel, Valentin Heinecke, Luke Hoffmann, Sophia Kilchling (Lob), Jakob Kirschner, Fanny Kühlbrey (Lob), Gabor Morva, Tabea Müller (Preis), Gaia Papace (Lob), Saskia Pfeifer (Lob), Jonas Reda, Luka Ristic, Finn Schiller, Christian Schön, Aaron Schubert, Lea Marie Seiler (Lob), Joshua Späth (Lob), Kathleen Torno, Arian Wißner, Nick Wittum

Klasse R10B: Lillith Axenbeck (Preis), Abigail Borgart (Preis), Devin Cartledge, Alessio Del Giudice, Noa Funke (Preis), Brian Gembler, Lea Grether (Preis), Mara Grimmer, Wyatt-Lennox Grunwald, Amélie Hauser (Preis), Isabell Heimann (Preis), Carina Karpatschow (Preis), Mara Keller (Preis), Alexa Knapp (Lob), Diana Koch (Lob), Lea Kostka (Preis), Henry Kremic, Tabea Lauer (Preis), Vivian Podella, Luis Puschmann, Felix Rothe, Julia Schmid (Preis), Samuel Schneider, Vanessa Semerenko (Lob), Celina Strohmeier (Preis), Jonas Stroppel, Sophie Winter (Lob), Tim Winter, Lia Winzinger

Klasse R10C: Maysa Ahmad Al Husain, Seyyid Celikparmak (Lob), Erik Eckert (Preis), Yannick Eisenblätter, Sofia Emsden, Noa Sofia Fité Becker, Nisa Güzelsahin (Lob), Benedikt Hoffmann (Preis), Timo Kirchner (Lob), Fajer Latigui, Sophia Lenz, Liam Leonhardy (Lob), Anna Lupse, Tea Martinovic, Madita Müller (Preis), Enes Sari, Isabell Schirmer, Kayo Schreck, Dennis Sieger (Lob), Sofya Talalayeva, Diana Trupp (Lob), Collin Völkle, Levi Wenk

Klasse R10D: Viola Ahmetaj, Rojda Asila, Perpetua Barker, Irem Bulmus, Ehlay Cakmakci, Sofie Christiansen (Lob), Gioya-Sophie Ciraci, Jean de Daniel, Franz Fessler (Lob), Satine Frenzel, René Heß, Dana Jankovic (Lob), Finja Knoll, Federica Longhitano, Noé Marignier, Samuel Orlando, Lana Reinemann, Liah Schulz, Jonathan Schwarm, Cristiano Vujcic, Jonas Widmer, Elena Winzer

Klasse R10E: Lena Alber (Preis), Djamil Benda, Emely Bieger (Preis), Charlotte Bühler (Preis), Boran Deveci, Sophie Eichin (Lob), Anna Paula Fischer, Fabrice Frech, Marie Gentner, Karla Hänßler (Preis), Sören Hänßler (Preis), Lenny Heinke, Klara Hinzpeter (Preis), Luis Hünenberger (Preis), Ilaria Lo Giudice, Madita Meißner (Lob), Nina Mittas, Luca Ollesch, Mattis Popp (Lob), Pauline Scharfenberg, Livia Schulze, Laura Tscheulin (Lob), Samuele Volpe

Hauptschulabschluss

Klasse R9E: Yaman, Alkhatib, Christian Anselm (Lob), Ilyas Berk, Elaine Fischer, Paola Flocco, Harun Güzel, Maximilian Hagin, Ben Klahr, Alessia Leonardi, Theo Lüttner, Gabriele Palladino, Iljana Schuhmacher, Luka Trcovic, Dennis Völkle