1 Die Vorstandsfrauen beim gemeinsamen Frühstück (v.l.): Jutta Heft, Beisitzerin, Sabine Sutter-Wöppel, Schriftführerin, Sonja Kuder, Vorsitzende, Christina Ott, ehemalige Kassiererin, Ursel Weber, Beisitzerin, Christel Müller, zweite Vorsitzende, Doris Ott, Kassiererin und Vera Winter, Beisitzerin Foto: zVg Der Verein „Miteinander-Füreinander Hüsingen“ wird 100 Jahre alt. Das wird groß gefeiert.







Link kopiert



Erst Frauenverein, danach evangelischer Krankenpflegeverein, aktuell Miteinander-Füreinander Hüsingen: Seit dem 25. Januar 1925 besteht der Verein – gegründet als „Frauenverein“. Die Frauen unterstützten die damaligen Dorfschwestern aus dem „Mutterhaus“ in Karlsruhe mit Wohnung und Essen. Sie machten Ausflüge in schön geschmückten Leiterwagen und in Markgräflertracht.