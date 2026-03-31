Steinefurthof in Binsdorf: Warum zu Ostern Eier mit einem Laser bearbeitet werden

In den Supermärkten stehen kurz vor Ostern viele gefärbte und mittlerweile auch einige mit Laser gravierte Eier. Doch woher kommen diese Eier und wie funktioniert das mit der Gravur?
Schon von weitem ist das Gackern der Hühner zu hören: Auf dem Steinefurthof bei Geislingen-Binsdorf läuft die Eierproduktion in allen Belangen auf Hochtouren, so dass die Supermarktregale rechtzeitig vor Ostern gefüllt werden können. Denn viele der Ostereier, die später in den Regalen der Region landen, kommen vom familiengeführten Betrieb.