1 Tiefe Gräben und Schluchten durchziehen den Steinbruch Gfrörer in Fischingen. Foto: Schwind

Die Erweiterung des Steinbruchs ist ein wichtiges Thema für die Fischinger. Viel Wald muss geopfert werden und auch der Staub beschäftigt die Bürger.















Sulz-Fischingen/Empfingen - "Der Zipfel wird bei den Planungen und Genehmigungen drinnen bleiben", erklärte Firmenchef Uwe Gfrörer bei der Infoversammlung über die Erweiterung des Steinbruchs in Fischingen. Man könne im Vorfeld nicht exakt sagen, wie viel Abräumung eine neue Abbaustelle habe, und deshalb will sich Gfrörer den umstrittenen "Zipfel" behalten – zumindest als Reserve.

Gfrörer möchte die Tatsache, dass durch diese Maßnahme der Entwicklung in nordwestlicher Richtung eine separate Zufahrt des Steinbruchverkehrs in die Landesstraße L 424 (ehemalige B 14) gebaut werden kann, trotz der Ablehnung durch den Fischinger Ortschaftsrat noch nicht außer Acht lassen.

Höhe der Sprengwände wir reduziert

Der Zankapfel "Zipfel" wurde bereits vom Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg genehmigt und verabschiedet. Aufgabe des Regionalverbands ist es, die nutzbaren Rohstoffvorkommen im Sinne einer bedarfsgerechten und verbrauchernahen Versorgung zu sichern und der Rohstoffindustrie einen ausreichenden Planungsspielraum zu gewährleisten.

"Man wird es immer noch mit einem Kribbeln an der Fußsohle spüren", meinte Axel Dörr zu den Auswirkungen der Sprengarbeiten. Momentan würde bei Sprengungen eine Schwinggeschwindigkeit von 0,6 Millimetern pro Sekunde gemessen, was recht niedrig wäre. Zusätzlich werde die Höhe der Sprengwände von 30 Metern auf 20 Meter reduziert, was durch ein anderes Sprengverfahren zusätzlich Entlastung bringe.

Messwerte liegen weit von der Höchstgröße entfernt

Um das bemängelte Staubaufkommen zu dokumentieren, hat das Schotterwerk auf Eigeninitiative drei Messstellen in verschiedenen Höhen und Entfernungen zum Werk aufgebaut. Die Verantwortlichen seien selbst erstaunt gewesen, wie weit die Messwerte von der Höchstgröße entfernt waren. Mit einem neuen gekapselten Vorbrecher möchte man das Staubaufkommen noch einmal um 30 Prozent reduzieren.

Dem Empfinger Forstrevierleiter Achim Walter tut es schon aus Berufsgründen weh, dass für den neuen Abbaubereich sehr viel Wald geopfert werden müsse und er wollte wissen, ob hierfür Ausgleichsflächen geschaffen werden, was Gfrörer bejahte. Mit dem Kauf des Wehrsteinhofs und der Ruine Wehrstein sowie einem weiteren Hof in Betra stehe sehr viel Ausgleichsfläche in direkter Nähe zur Verfügung. Außerdem finde der Hauptanteil an Ausgleichsfläche mit der Renaturierung und dem Setzen von Tausenden an Bäumchen im Steinbruch selber statt.

Es wird mit deutlich weniger Staubmaterial gerechnet

Angesprochen auf den Verbleib der hohen Berge von schlechtem, übrig bleibendem Material versprach Gfrörer dieses zur Verfüllung von Abräumflächen zu nutzen. Mit der Investition in die neue Vorbrecheranlage falle zudem künftig deutlich weniger Staubmaterial an.

"Ihre Skepsis ist gut, die Firma Gfrörer wird aber dafür sorgen, dass sie unbegründet ist", so Axel Dörr. "Ich werde heftig gedrängt und Herr Gfrörer möchte, dass der Antrag beim Landratsamt einreicht wird und das wird gemacht", erklärte Dörr. "Nach unserer Ansicht wird dieser genehmigt, sonst hätte ich meinen Job nicht richtig gemacht", so der Planer.

Brückenbau über das Neckartal bei Horb spielt Gfrörer in die Karten

Die momentanen hohen Energiepreise träfen den Fuhrpark des Unternehmens stark. Gfrörer kann sich deshalb, zumindest für die Ballungsräume, durchaus vorstellen, seine Materialanlieferungen von der Straße auf die Schiene zu bringen. Dabei spielt ihm der Brückenbau über das Neckartal bei Horb mit dem Zugang zum Container-Terminal auf dem Hohenberg in die Karten.

Er kann sich momentan keinen Umstieg seiner Fahrzeugflotte auf elektrisch, hybrid oder wasserstoffbetrieben vorstellen, da ihm die Serienreife noch fehle. Um die kommende Generation am Leben zu erhalten, müsse kräftig in die Energiewende investiert werden. So denkt das Unternehmen auch an den Bau einer Photovoltaik-Großanlage, um rund 50 Prozent an Energiekosten einzusparen. Das Blockheizkraftwerk möchte man vergrößern und die Beheizung von Palmöl auf Holz umstellen.

Zum 31. Dezember 2023 läuft die Genehmigung des Sprengvertrages aus. Für eine Verlängerung rechnet der Unternehmer mit einer Verdoppelung der Kosten.