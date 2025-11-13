Steinacher wählen neuen Vorstand: So bereiten sich die Kreuzbühler Felsenhexen auf die kommende Fasent vor

Die Zunft wählte bei ihrer Hauptversammlung den Vorstand neu und ehrte einige Mitglieder.
Drei Tage vor dem Start in die neue Fasentszeit fand im Clubhaus die Hauptversammlung der Kreuzbühler Felsenhexen statt. Die Tätigkeitsberichte des Hexenrats gaben einen Überblick über das vergangene Jahr und zeigten, dass man gut unterwegs ist. So konnte die Kasse dieses Mal einen Zuwachs verzeichnen und der Verein steht in Sachen Finanzen solide da. An die Bürgerhilfe Steinach wurde eine Spende von 333 Euro überreicht.