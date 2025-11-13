Steinacher wählen neuen Vorstand: So bereiten sich die Kreuzbühler Felsenhexen auf die kommende Fasent vor

Die Zunft wählte bei ihrer Hauptversammlung den Vorstand neu und ehrte einige Mitglieder.

Drei Tage vor dem Start in die neue Fasentszeit fand im Clubhaus die Hauptversammlung der Kreuzbühler Felsenhexen statt. Die Tätigkeitsberichte des Hexenrats gaben einen Überblick über das vergangene Jahr und zeigten, dass man gut unterwegs ist. So konnte die Kasse dieses Mal einen Zuwachs verzeichnen und der Verein steht in Sachen Finanzen solide da. An die Bürgerhilfe Steinach wurde eine Spende von 333 Euro überreicht.

Der Schmutzige Donnerstag fand erneut in Zusammenarbeit mit der Narrenzunft und dem üblichen Rahmenprogramm der Schulstürmung, dem Kindergarten- und Seniorenbesuch sowie dem Rathausstürmen statt. Anschließend wurde auf dem Rathausplatz im Hexenzelt noch eine Kinderdisco veranstaltet. Im Anschluss gab es den Hemdglunker-Umzug mit anschließender Party.

Neben den anderen Aktivitäten in der Narrenzeit gibt es auch darüber hinaus Termine während des Jahres. So war man am Sommerspaß-Programm beteiligt und ein besonderer Höhepunkt war der Vereinsausflug mit Weinprobe und Besuch des Nepomuk-Feste in Neuenburg am Rhein.

Sieben neue Mitglieder begrüßt

Erfreulich ist, dass man wieder sieben neue Mitglieder begrüßen konnte. Diese stellten sich der Versammlung persönlich vor, um anschließend in geheimer Wahl bestätigt zu werden. So sind jetzt Sina Karl, Caroline Schwab, Maya Harwath, Romy Feißt, Nikolai Bill, Ivonne Volk und Michael Volk neue Hexen. Jetzt zählt die Zunft 160 Mitglieder, von denen 80 aktiv sind und 38 Kinder.

Auch die Wahl des Vorstands stand auf der Tagesordnung. Carmen Volk aus dem Vorstand und Stephanie Krämer, die im Beirat war, traten nicht mehr an. Der Wahlleiter war der scheidende Bürgermeister Nicolai Bischler, der zunächst ein paar Worte seitens der Gemeinde an die Versammlung richtete.

Im neuen Vorstandsteam sind Sarah Armbruster, Steffen Schmid, Ann-Kathrin Näger, Marco Brosemer und Michael Klausmann. Beisitzer sind Jonas Kirsch, Kevin Volk (neu) und Jan Huber. Es ist mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren ein recht junger Vorstand, der sich den kommenden Aufgaben sicherstellen kann.

Für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft in den Felsenhexen wurden bei der Versammlung Sarah Armbruster, Pascal Eble und Christina Lehman ausgezeichnet.