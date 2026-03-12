Steinacher Mehrzweckhalle: Das sind die ersten Eckpunkte für den Neubau

Steinachs Gemeinderat erörterte bei seiner Sitzung vor allem die Frage, welche Art von Bühne in der neuen Mehrzweckhalle realisiert werden sollte.
Die ersten Entscheidungen zur Ausstattung der neuen Mehrzweckhalle sind bei der Sitzung des Rats gefallen. Unter anderem wurde über die Bühnenvariante diskutiert. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung müssen wir grundlegende Entscheidungen treffen – unabhängig von der Variante, die kommen wird“, erklärte Bürgermeister Benedikt Eisele. Um sich ein Bild von der künftigen Höhe der ober- und unterirdischen Variante zu machen, seien an der Alten Post zwei Gerüste in den entsprechenden Höhen von sechs und neun Metern aufgebaut worden. Die bestehende Turn- und Festhalle ist sieben Meter hoch, dort wird künftig der Anbau der Schule stehen.