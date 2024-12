Steinacher Lokale Agenda Landschaft/Landwirtschaft/Naturschutz: So setzt sich die Gruppe für die Offenhaltung ein

Die Lokale Agenda Landschaft/Landwirtschaft/Naturschutz stellte sich und ihre Arbeit in der vergangenen Woche in der Aula der Georg-Schöner-Schule vor. Hintergrund der Aktion: die Gruppe sucht weitere Helfer. Alexandra Stöhr und Claus Vögele riefen deren Anfänge in Erinnerung.