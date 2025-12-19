Steinacher Haushalt: Neubau der Halle erfordert viel Kapital

Dem Steinacher Rat legte die Verwaltung dar, warum eine „einfache“ Sanierung im Bestand problematisch sei. Stattdessen soll nun die Mehrzweckhalle neu gebaut werden
„Es ist uns klar, dass das Thema die Bürger beschäftigt und umtreibt“, schickte die stellvertretende Hauptamtsleiterin, Simone Muth, im Gemeinderat voraus. Die Verwaltung habe die eingegangenen Fragen zum Neubau der Mehrzweckhalle und dem Anbau der Schule gesammelt, anhand derer das Projekt vorgestellt wurde. Warum etwas getan werden müsse, zeigten zunächst die Bilder aus dem Bestand. Würde man die Halle lediglich sanieren, bliebe der ungünstige Hallenzuschnitt und es würde keinen zusätzlichen Platz für Sportangebote geben. Somit müssten weiterhin Räume angemietet werden und auch die Barrierefreiheit könne nur mit hohem finanziellem Aufwand im Bestand hergestellt werden.