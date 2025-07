1 Zu diesem unbebauten Grundstück neben dem Baustoffhandel fiel im Steinacher Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss. Foto: Aberle Der Steinacher Gemeinderat hat sich mit einem Bauantrag befasst, der bereits 2019 eingereicht wurde. Geplant ist ein Firmenneubau neben dem Baustoffhandel.







Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung in der Allmendhalle in Welschensteinach einen Empfehlungsbeschluss an den Zweckverband „Gemeinsames Gewerbegebiet Haslach, Steinach Weiherdamm und Strickerfeld“. Es handelt sich um das Grundstück neben dem Baustoffhandel Maier und Kaufmann in Richtung Haslach.