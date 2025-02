Steinacher Gemeinderat: Diese 38 Posten müssen im Haushalt geändert werden

1 Am Thema barrierefreier Bahnhof soll die Steinacher Verwaltung dranbleiben, auch wenn die Gelder für eine Machbarkeitsstudie zunächst gestrichen wurden. Foto: Störr

Der Steinacher Gemeinderat hat 38 Punkte beschlossen, in denen Beträge gekürzt oder Gebühren angehoben werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Gestrichen oder reduziert werden musste an einigen Posten – jedoch nicht ohne Diskussionen.









Der Steinacher Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses erneut mit dem Haushalt beschäftigt. Dass deutliche Einsparungen notwendig sein werden, war bereits in der Januar-Sitzung klar geworden (wir berichteten). Am vorvergangenen Samstag hatte sich das Gremium dann in einer Klausurtagung mit den einzelnen Posten auseinandergesetzt und auf Einsparpotenzial hin diskutiert.