Denkbar knapp mit sechs zu fünf Stimmen entschied der Steinacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, die Öffnungszeiten im Kindergarten im Ü3-Bereich (über Dreijährige) zu ändern. Ab dem neuen Kindergartenjahr im September 2025 soll es nach der jetzigen Entscheidung keine Nachmittagsbetreuung mehr geben.

Dieser Entscheidung vorausgegangen seien verschiedene Gespräche mit Kindergartenleitung, Verrechnungsstelle und Fachberatung. Das Kindergarten-Kuratorium hatte sich am 10. März mit der ganzen Thematik beschäftigt und danach entschieden, den Mittwochnachmittag zu streichen und gegebenenfalls sogar vollständig auf die Nachmittagsbetreuung zu verzichten.

Umfrage bei den Eltern hat hohe Rücklaufquote

Zusätzlich habe die Gemeinde nach verschiedenen Abstimmungen zwischen den Behörden im Mai dieses Jahres eine Umfrage bei den Eltern vorgenommen. Die Rückmeldequote bei der Umfrage lag mit 85 Rückmeldungen bei 90 Prozent. 22 Eltern wünschten sich demnach eine Betreuung am Vormittag von 7.15 bis 12.30 Uhr, sechs eine Betreuung am Vormittag von 7.15 bis 12.30 Uhr sowie am Dienstagnachmittag von 14 bis 16.30 Uhr und nur zwei eine Betreuung am Vormittag von 7.15 bis 12.30 Uhr sowie am Mittwochnachmittag von 14 bis 16.30 Uhr. Fünf Eltern hatten angegeben, dass sie eine Betreuung am Vormittag von 7.15 bis 12.30 Uhr und sowohl Dienstag- als auch Mittwochnachmittag von 14 bis 16.30 Uhr wünschen. Gefragt waren hingegen die verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) von 7.15 bis 13.15 Uhr (13 Eltern) und vor allem die VÖ-Betreuung von 7.15 bis 14.15 Uhr (37 Eltern). Im Kindergartenjahr 2023/2024 lag die Belegung am Dienstagnachmittag im Durchschnitt bei drei Kindern, mittwochs bei zwei, wie Simone Muth von der Gemeindeverwaltung aufzeigte. Aktuell seien es dienstags im Schnitt zwischen vier und sieben Kinder, mittwochs eins oder zwei.

Bürgermeister Nicolai Bischler verwies auch auf die schwierige Situation beim Personal. Aktuell fehlen nahezu drei Vollzeitkräfte, die vorrangig die Vormittagszeiten und VÖ-Zeiten besetzen. Intensiv verlief dann die Diskussion innerhalb des Gremiums. Julian Faltin (FWV) unterstützte den Vorschlag der Verwaltung. Gregor Uhl (FWV) schlug vor, noch ein Jahr einen Probelauf zu starten, „dann muss aber der Hammer fallen, irgendwann müssen wir uns ehrlich machen.“ Xaver Rockenstein (FWV) unterstützte die Überlegungen von Carina Klemm (FWV), „als Mutter täte ein zusätzlicher freier Nachmittag gut“. Die Anpassung des Betreuungsangebots mache auch eine Änderung der Betriebserlaubnis erforderlich. Das Landesgesundheitsamt gibt vor, dass in einem Kindergarten ein WC und ein Handwaschbecken je zehn Kindern erforderlich sind. Das Gesundheitsamt habe mitgeteilt, dass einer befristeten Betriebserlaubnis bis zum 31. August 2026 zugestimmt werden könne, wenn die hygienischen Sanierungsbeziehungsweise Erweiterungsmaßnahmen im Sanitärbereich spätestens bis zu diesem Termin durchgeführt sind.

Das sind die Zeiten

Das sollen künftig die Betreuungszeiten im Steinacher Kindergarten sein: Im Ü3-Bereich Regelgruppe (Halbtages- gruppe): Montag bis Freitag 7.15 bis 12.30 Uhr2 VÖ-Gruppen: Montag bis Freitag 7.15 bis 14.15 Uhr VÖ-Gruppe: Montag bis Frei- tag 7.15 bis 13.15 Uhr Naturgruppe: Montag bis Mittwoch 7.15 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 13.45 Uhr, Freitag 8 bis 12.30 Uhr. Im U3-Bereich bleiben die Zeiten unverändert.