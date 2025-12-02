Steinacher Bürgermeister vereidigt: „Möchte meine Zeit in Sie investieren“

Mit warmen Worten und viel Zuspruch startete Benedikt Eisele bei seiner Vereidigung in sein Amt als Bürgermeister von Steinach.
Steinachs neuer Bürgermeister Benedikt Eisele ist nun ganz offiziell im Amt. Am Montagabend wurde er in der Steinacher Turn- und Festhalle verpflichtet und vereidigt. Bürgermeisterstellvertreterin Carina Klemm nahm Eisele die Eide ab. Sie erinnerte an einen Wahlkampf mit drei „herausragenden Kandidaten“, der fair und respektvoll verlaufen sei. In besonderer Erinnerung sei ihr bei Eisele dessen Klapprad geblieben, mit dem er während seines Wahlkampfs unterwegs war. „Immer in Bewegung, immer im Dialog“, fasste Klemm zusammen. Eisele habe mit seiner authentischen Art und seinem unermüdlichen Einsatz einen bleibenden Eindruck hinterlassen.