Steinacher BM-Kandidat im Gespräch: Diese drei Punkte möchte Benedikt Eisele beim Gewerbegebiet umsetzen

Drei Kandidaten haben sich um das Bürgermeisteramt in Steinach beworben. Unsere Redaktion hat mit ihnen gesprochen, um sie vorzustellen. Benedikt Eisele hat an der Hochschule Kehl Public Management studiert und machte 2025 berufsbegleitend seinen Master. Von 2015 bis 2017 arbeitete der 34-Jährige beim Regierungspräsidium Tübingen und ist seit 2020 bei der Stadt Oberkirch im Fachbereich Planen und Bauen tätig.

Was ist Ihrer Meinung nach das dringlichste Projekt in Steinach?

Mein großes Ziel ist, lebenslanges Wohnen in Steinach und Welschensteinach zu ermöglichen – für Jung und Alt, damit alle hier Wohnraum finden. Das Thema liegt mir besonders am Herzen. Ich möchte meine Erfahrung im Thema Wohnraumförderung aus Oberkirch einbringen. Zweitens sind es die anstehenden Baumaßnahmen: Die Halle wird auf den Weg gebracht, künftig stehen auch die Kita Steinach und die Grundschule Welschensteinach an. Vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung ist das ein Standortfaktor – es gilt: „Kurze Beine, kurze Wege“. Drittens ist das Interkom für mich sehr wichtig. Mein Ziel ist, dass es zeitnah zu einer Lösung kommt – für Anwohner, Betriebe und die Gemeinde. Ohne Fortschritte droht die Abwanderung von Betrieben. Das könnte Folgen für Bürger haben, etwa höhere Kita-Beiträge oder geringere Zuschüsse fürs Freibad. Das möchte ich verhindern.

Wie würden Sie die Jugend stärker in die Kommunalpolitik einbinden?

Ich habe ein Jugendforum veranstaltet, zu dem 20 junge Menschen kamen. Das Forum möchte ich jährlich durchführen. Wichtig ist, dass die Jugendlichen nicht nur diskutieren, sondern auch entscheiden können – beispielsweise mit einem Budget von 10 000 Euro, über das sie verfügen. Viele Jugendliche sind in Vereinen engagiert und wollen Verantwortung übernehmen. Meine Aufgabe als junger Bürgermeister ist, diese Generation mitzunehmen und für die Kommunalpolitik zu begeistern.

Das interkommunale Gewerbegebiet ist zweimal gescheitert beim Bürgerentscheid. Soll es einen dritten Versuch geben?

Die weitere Entwicklung wird kommunal erfolgen. Ich möchte daher beim Gewerbegebiet drei Dinge umsetzen. Erstens: mehr Kommunikation und Information. Vieles ist rechtlich vorgegeben, etwa durch Bau- oder Bundesimmissionsschutzgesetz. Es ist wichtig, dass die Bürger wissen, was rechtlich korrekt gilt. Zweitens möchte ich rechtliche Möglichkeiten nutzen, etwa Verkehrslenkung – auch durch Vorgaben an Google Maps oder TomTom- um die Verkehrsbelastung zu senken. Drittens gilt es, die Zweckverbandssatzung für eine kommunale Gewerbeentwicklung zu überarbeiten. Die Satzung ist 25 Jahre alt und hat Nachteile für Steinach, etwa finanzielle Risiken. Ich möchte die Möglichkeiten des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit nutzen, um separate Vereinbarungen mit Gemeinden zu treffen – etwa beim Anschluss an die B 33 oder der kommunalen Gewerbeentwicklung. So bekommen Betriebe und Anwohner Planungssicherheit.

Der Steinacher Bahnhof ist alles andere als barrierefrei. Welche Ideen haben Sie, um das Problem zu beheben?

Der Bahnhof gehört der Deutschen Bahn. Ein Bürgermeister kann dort keine Baumaßnahmen veranlassen, aber ich möchte mich bei Bahn, Bundes- und Landesverkehrsministerium einsetzen. Ich habe ein breites politisches Netzwerk und will dafür werben, dass Steinach prioritär berücksichtigt wird. Jährlich werden 150 Bahnhöfe barrierefrei umgebaut. Steinach muss dazugehören. Zudem möchte ich die Anschlüsse verbessern. Viele Schüler verpassen Anschlüsse, Pendler und Senioren berichten von langen Wartezeiten.

Es ist eng im Kinzigtal, viele suchen verzweifelt nach Wohnraum. Wie wollen Sie dem Mangel begegnen?

Im Kernort Steinach sehe ich großes Potenzial. Durch Anpassung von Bebauungsplänen könnten mehr Mehrfamilienhäuser entstehen. Wichtig ist, Eigentum für Senioren in solchen Häusern zu ermöglichen. Viele ältere Menschen möchten ihr Haus verkaufen und in eine kleinere Wohnung umziehen. Bei öffentlichen Bauplatzvergaben kommen oft nur wenige Steinacher zum Zug, da Kriterien auch für Auswärtige gelten. Deshalb setze ich stark auf Innenentwicklung. In Welschensteinach braucht es aus meiner Sicht bei Nutzungsänderungen von Gebäuden und der Bauplatzvergabe Fortschritte.

Wie kann man das Ehrenamt fördern?

Ich bin als Fördervereinsvorsitzender eines Fußballvereins im Vereinsleben aktiv. Die Erfahrung möchte ich in Steinach einbringen. Fördervereine sind oft sinnvoll. Ich will Vorbild sein, Vereine unterstützen und mein Wissen bei Förderprogrammen zur Verfügung stellen. Wichtig ist mir auch, junge Menschen für Verantwortung in Vereinen zu motivieren. In Steinach und Welschensteinach ist das Vereinsleben stark. Es gibt viele Ideen, junge Engagierte und erfahrene Mitglieder, die sich gegenseitig unterstützen. Das Potenzial möchte ich stärken.

Sie haben sich bereits in Sasbach als Bürgermeister beworben. Warum nun auch in Steinach?

Vor zwei Jahren habe ich in Sasbach kandidiert und 47 Prozent der Stimmen erhalten. Trotz Niederlage habe ich viel positives Feedback bekommen. Das hat mich motiviert, es erneut zu versuchen. Bürgermeister zu sein bedeutet für mich, gestalten zu können und Dinge anzupacken. Steinach ist eine engagierte Gemeinde mit viel Potenzial – deshalb kandidiere ich hier.

Die Wahl

Die Bürger von Steinach wählen am Sonntag, 28. September, ihren neuen Bürgermeister.