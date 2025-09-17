Steinacher BM-Kandidat im Gespräch: Diese drei Punkte möchte Benedikt Eisele beim Gewerbegebiet umsetzen

Drei Kandidaten haben sich um das Bürgermeisteramt in Steinach beworben. Benedikt Eisele möchte lebenslanges Wohnen in Steinach und Welschensteinach ermöglichen.
Drei Kandidaten haben sich um das Bürgermeisteramt in Steinach beworben. Unsere Redaktion hat mit ihnen gesprochen, um sie vorzustellen. Benedikt Eisele hat an der Hochschule Kehl Public Management studiert und machte 2025 berufsbegleitend seinen Master. Von 2015 bis 2017 arbeitete der 34-Jährige beim Regierungspräsidium Tübingen und ist seit 2020 bei der Stadt Oberkirch im Fachbereich Planen und Bauen tätig.